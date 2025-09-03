أسهم اليابان عند أدنى مستوى في 4 أسابيع

أغلقت الأسهم اليابانية عند أدنى مستوى في نحو 4 أسابيع الأربعاء، متأثرة بتراجع أسهم البنوك بعد أن خفضت تعليقات مسؤول كبير في بنك اليابان المركزي توقعات رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر.

وتراجع مؤشر نيكاي 0.88 % ليغلق عند 41938.89 نقطة، في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.07 % إلى 3048.89، مسجلين أدنى مستوى إغلاق لهما منذ الثامن من أغسطس.

وقال نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو الثلاثاء إن البنك المركزي يجب أن يواصل رفع أسعار الفائدة لكنه حذر من أن حالة الضبابية المحيطة بالاقتصاد العالمي ما زالت مرتفعة، مما يشير إلى أن البنك ليس في عجلة من أمره لرفع تكاليف الاقتراض التي لا تزال منخفضة.

وقال سييتشي سوزوكي كبير محللي سوق الأسهم في توكاي طوكيو إنتليجنس لابراتوري "تراجعت توقعات السوق لرفع سعر الفائدة من قبل بنك اليابان المركزي بعد تصريحات هيمينو الذي كان لا يزال حذرا إزاء تأثير الرسوم الجمركية (الأمريكية)".

وأضاف "من الواضح أن زخم شراء المستثمرين الأجانب، الذين دعموا ارتفاع الأسهم المحلية، تلاشى".

وأدى التفاؤل بشأن توقعات الشركات المحلية وتراجع المخاوف من تأثير رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية إلى ارتفاع المؤشر نيكاي والمؤشر توبكس إلى مستويات قياسية الشهر الماضي.

وفتح الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه في يوليو تموز بين واشنطن وطوكيو المجال أمام بنك اليابان المركزي لرفع أسعار الفائدة مجددا هذا العام.

مؤشر البنوك

واليوم الأربعاء، انخفض مؤشر البنوك 3.19 % ليصبح الأسوأ أداء بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية وعددها 33.

وخسر سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 3.15 %.

وانخفض كل من سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية ومجموعة ميزوهو المالية بأكثر من 3% ونزل قطاع التأمين 2.73 %.

ويترقب المستثمرون على مستوى العالم تقرير الوظائف الأمريكية الشهري، المقرر صدوره يوم الجمعة، لمعرفة ما إذا كان نمو الوظائف الضعيف في الولايات المتحدة استمر للشهر الرابع على التوالي في أغسطس .

وهبط سهم طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق 1.92 %، في حين انخفض سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في مجال التكنولوجيا 5.27 %.

وارتفع سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 0.5 % ليقدم أكبر دعم للمؤشر نيكاي.