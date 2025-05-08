مكاسب شركات الرقائق تصعد بالأسهم اليابانية

ارتفع المؤشر نيكاي الخميس، إذ اقتفت أسهم الرقائق الإلكترونية أثر صعود أسهم أشباه الموصلات في بورصة وول ستريت في الليلة السابقة، بينما زادت أسهم إن.تي.تي داتا عقب تقرير استحواذ.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعا 0.41 بالمئة عند 36928.63 نقطة، بعد أن كسر سلسلة مكاسب استمرت 7 أيام أمس الأربعاء.

وعاود المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الارتفاع بعد خسائر مبكرة، ليغلق مرتفعا 0.09% عند 2698.72 نقطة، مواصلا سلسلة مكاسب مستمرة منذ 9 جلسات.

وقال سييتشي سوزوكي كبير محللي أسواق الأسهم في توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري "عوض المؤشران الرئيسيان خسائرهما بسرعة (منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية الشهر الماضي)، لكن سرعة التعافي تباطأت".

وأضاف "يتوخى المستثمرون الحذر مع اقتراب المؤشر نيكي من المستوى النفسي البالغ 37 ألف نقطة".

وصعدت الأسهم الأمريكية الليلة الماضية قبيل الإغلاق، مع انتعاش أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية بعد أن ذكرت بلومبرغ أن إدارة ترامب تعتزم إلغاء القيود المفروضة على توريد رقائق الذكاء الاصطناعي.

وأكد متحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية هذا التقرير لاحقا. وأغلق مؤشر شركات أشباه الموصلات مرتفعا 1.7 % بعد انخفاضه واحدا بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وفي طوكيو، قفز سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 3.73 % بينما ارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون المتخصصة في تصنيع معدات إنتاج الرقائق 2.05%.

وكسب سهم إن.تي.تي داتا 16.73 % إلى أعلى مستوى يومي بعد أن قالت صحيفة نيكي إن الشركة الأم (إن.تي.تي) العملاقة للاتصالات تخطط لشراء الأسهم التي لا تملكها بالفعل من خلال طرح عام أولي.

وبعد إغلاق السوق، أعلنت إن.تي.تي أنها ستطرح عرض شراء لشركة إن.تي.تي داتا بسعر أربعة آلاف ين للسهم، وهو ما يمثل علاوة سعرية 34 % عن سعر إغلاق أمس الأربعاء.

وصعد سهم توري فارماسيوتيكال للأدوية 13.62 % بعد أن أعلنت منافستها شيونوجي أنها ستستحوذ عليها مقابل أكثر من 150 مليار ين.

وهبط سهم بانداي نامكو هولدينجز لصناعة الألعاب، 8.19 بالمئة، ليصبح أكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكاي.

من بين أكثر من 1600 سهم متداول في بورصة طوكيو، ارتفع 54 % وانخفض 42% واستقر 4%.