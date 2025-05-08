الأسهم الأوروبية ترتفع بدفعة من تلميح ترامب لاحتمال إبرام اتفاق تجاري "كبير"

صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس بعد أن ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إحراز تقدم باتجاه إبرام أول اتفاق تجاري يتعلق بالرسوم الجمركية، مما عزز معنويات السوق.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 07.07 بتوقيت غرينتش. كما زادت أيضا مؤشرات أسواق الأسهم في دول المنطقة ما عدا إسبانيا التي انخفض مؤشرها الرئيسي 0.4 بالمئة.

ونشر ترامب على منصة تروث سوشيال يقول إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق من اليوم حول "اتفاق تجاري كبير مع ممثلين من دولة كبرى ولها تقدير كبير".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر مطلعة على تلك الخطط أن هذا الاتفاق قد يكون مع بريطانيا.

يأتي ذلك قبل محادثات محتملة لكسر الجمود بين واشنطن وبكين بشأن التجارة مطلع الأسبوع مما عزز أيضا الآمال بخفض تصعيد التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الليلة الماضية قرارا جاء متماشيا مع التوقعات بإبقاء سعر الفائدة دون تغيير وأشار إلى تزايد احتمالات ارتفاع التضخم والبطالة.

وتترقب الأسواق اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا (المركزي) في وقت لاحق اليوم مع توقعات بخفض الفائدة بربع نقطة.

وهبط سهم إيه.بي مولر-ميرسك 2.1 بالمئة بعد أن خفضت مجموعة الشحن توقعاتها لسوق الحاويات العالمية لهذا العام بسبب تزايد الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية رغم أنها تركت توقعات الأرباح دون تغيير.