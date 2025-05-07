تباين أداء مؤشرات الأسهم العالمية رغم آمال التهدئة بين أمريكا والصين



صعدت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت الأربعاء، إذ يأمل المستثمرون في تهدئة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ويترقبون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 127.1 نقطة بما يعادل 0.31 % إلى 40956.08 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعاً 7.3 نقاط أو 0.13 بالمئة إلى 5614.18 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 57.38 نقطة أو -0.30% إلى 17632.28 نقطة.

وأغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض الأربعاء واضعة حداً لمكاسب قوية على مدى أسابيع، بينما يراقب المستثمرون مجموعة من نتائج الشركات قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق.

أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.5 %، وتراجعت أيضاً المؤشرات الإقليمية الأخرى.

تصدرت أسهم التجزئة الأوروبية خسائر القطاعات بانخفاضها 2%. وأظهرت البيانات انخفاضاً فاق التوقعات في مبيعات التجزئة في منطقة اليورو على أساس شهري في مارس.

وهبطت أسهم الرعاية الصحية 1.8 %. وتراجعت أسهم شركات صناعة الأدوية أسترازينيكا و(جي.إس.كيه) وسانوفي بين 1.8 و4.3 % بعد أن عينت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية (إف.دي.إيه) أمس الثلاثاء فيناي براساد، الذي انتقد الوكالة، مسؤولاً كبيراً عن اللقاحات.

عوضت الأسهم الأوروبية خسائرها الحادة التي تكبدتها في أوائل أبريل، ويعود ذلك أساساً إلى عدة مؤشرات على احتمال انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

قالت فيونا سينكوتا، كبيرة محللي السوق في سيتي إندكس «شهدت المؤشرات الأوروبية انتعاشاً قوياً من أدنى مستوياتها في أبريل في بداية هذا الأسبوع. لذا، نحظى بمساحة صغيرة لالتقاط الأنفاس».

وسيلتقي وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وكبير المفاوضين التجاريين جيميسون جرير بأكبر مسؤول اقتصادي صيني في سويسرا لإجراء محادثات في مطلع الأسبوع المقبل. قد تكون هذه الخطوة الأولى نحو حل الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

في غضون ذلك، سينصب التركيز على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق من اليوم. وبينما توقع المتداولون أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، سيتطلعون إلى تعليقات بشأن تحركات السياسة المستقبلية.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، ارتفع سهم نوفو نورديسك 1.3 % بعد أن تجاوز تقديرات أرباح الربع الأول، على الرغم من أنه خفض توقعاته لعام 2025.

وقفز سهم بنك جيسك 7.1 %، مسجلاً أفضل أداء فردي خلال اليوم، بعد أن أعلن البنك الدنماركي عن نتائج قوية في الربع الأول.

هوى سهم أمبو 13.5 بالمئة، بعد أن أعلنت شركة تصنيع المعدات الطبية الدنماركية عن مبيعات وأرباح أقل من التوقعات في الربع الثاني.

وصعد سهم (بي.إم.دبليو) 1.6 % بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات الفاخرة نتائج أفضل من المتوقع في الربع الأول، مؤكدة بذلك توقعاتها لعام 2025.

أسهم اليابان

وانخفض المؤشر نيكاي الياباني الأربعاء لينهي سلسلة مكاسب استمرت سبع جلسات متأثراً بتراجع أسهم شركات الأدوية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية على المستحضرات الدوائية خلال الأسبوعين المقبلين.

وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات وسط عودة المستثمرين اليابانيين من عطلة استمرت 4 أيام، بالتزامن مع ارتفاع الين الذي يقلل من قيمة الإيرادات التي يتم تحقيقها في الخارج. وهبط سهم مجموعة سوني التي تدير مجمع إنتاج للأفلام والتلفزيون بعد إعلان ترامب فرض رسوم بنسبة 100 % على الأفلام المنتجة في الخارج.

وطغت مخاوف الرسوم الجمركية على أنباء اجتماع بين الولايات المتحدة والصين في سويسرا قريباً لإجراء محادثات بشأن السياسات التجارية.

وتترقب السوق نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية بنهاية الأربعاء.

واختتم المؤشر نيكاي تعاملات اليوم على انخفاض 0.14 %.

وكان سهما سوني وشركة الأدوية تيرومو من بين أكبر الخاسرين بتراجعهما 4% و2.8 % على الترتيب.

وارتفع 114 من أصل 225 سهماً على المؤشر الرئيسي وتراجع 109، فيما لم يطرأ تغير يذكر على اثنين.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3 %.

وكان أداء ميتسوبيشي موتورز الأسوأ بين شركات صناعة السيارات وانخفض 3.3 %. وتراجع سهم تويوتا 2.7 % قبل إعلان نتائج الأعمال غداً الخميس.