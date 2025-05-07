نيكاي يتراجع وينهي سلسلة مكاسب استمرت 7 أيام

انخفض المؤشر نيكاي الياباني اليوم الأربعاء لينهي سلسلة مكاسب استمرت سبع جلسات متأثرا بتراجع أسهم شركات الأدوية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية على المستحضرات الدوائية خلال الأسبوعين المقبلين.

وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات وسط عودة المستثمرين اليابانيين من عطلة استمرت أربعة أيام، بالتزامن مع ارتفاع الين الذي يقلل من قيمة الإيرادات التي يتم تحقيقها في الخارج. وهبط سهم مجموعة سوني التي تدير مجمع إنتاج للأفلام والتلفزيون بعد إعلان ترامب فرض رسوم بنسبة 100 بالمئة على الأفلام المنتجة في الخارج.

وطغت مخاوف الرسوم الجمركية على أنباء اجتماع بين الولايات المتحدة والصين في سويسرا قريبا لإجراء محادثات بشأن السياسات التجارية.

وتترقب السوق نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية بنهاية اليوم الأربعاء.

واختتم المؤشر نيكاي تعاملات اليوم على انخفاض 0.14 بالمئة.

وكان سهما سوني وشركة الأدوية تيرومو من بين أكبر الخاسرين بتراجعهما أربعة بالمئة و2.8 بالمئة على الترتيب.

وارتفع 114 من أصل 225 سهما على المؤشر الرئيسي وتراجع 109، فيما لم يطرأ تغير يذكر على اثنين.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة.

وكان أداء ميتسوبيشي موتورز الأسوأ بين شركات صناعة السيارات وانخفض 3.3 بالمئة. وتراجع سهم تويوتا 2.7 بالمئة قبل إعلان نتائج الأعمال غدا الخميس.