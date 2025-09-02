توقعات خفض الفائدة ومبيعات متاجر كبرى تدعم بورصة طوكيو

صعدت بورصة طوكيو وارتفع مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية الثلاثاء، متجاوزاً موجة هبوط استمرت يومين، إذ ارتفعت المعنويات بفضل توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة وتقارير مبيعات إيجابية من المتاجر الكبرى.

وكافح مؤشر نيكاي 225 لتحديد اتجاهه، وهبط بما وصل إلى 0.25% في وقت ما خلال الجلسة، لكنه أنهى اليوم مرتفعا 0.3% إلى 42310.49 نقاط وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.6%.

وكان التداول ضعيفا بعد عطلة للسوق في الولايات المتحدة بمناسبة عيد العمال، الذي تحتفل به البلاد في أول يوم اثنين من شهر سبتمبر.

وقبيل صدور بيانات رئيسية عن الوظائف الأمريكية يوم الجمعة، تتوقع الأسواق فرصة بنسبة 89% لأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل.

وقال ديلين وو المحلل في بيبرستون «تجد الأسهم اليابانية شيئا من الدعم، والذي يرجع لأسباب منها توقع السوق خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، وهو أمر إيجابي على نطاق واسع للأصول التي تنطوي على مخاطرة».

وأضاف «مع ذلك، فإن ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية والضغوط غير المباشرة من عمليات بيع أسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة تبقي المشترين حذرين».

أرقام أولية

وأعلنت شركة تاكاشيمايا ووحدة تابعة لشركة جيه.فرونت ريتيلنج أمس الاثنين عن أرقام أولية لمبيعات المتاجر نفسها لشهر أغسطس، وهو مقياس يقارن بين مبيعات المتاجر في فترة ما مع مبيعاتها خلال نفس الفترة من العام السابق. وأظهرت الأرقام أول ارتفاع على أساس سنوي منذ فبراير.

وارتفع سهم تاكاشيمايا 3.3 %، بينما صعد سهم جيه.فرونت ريتيلنج 4.3 % وتقدم سهم إيسيتان ميتسوكوشي، التي قلصت التراجع الشهري في مبيعاتها، 5.9 %.

وصعد 166 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 58 سهما.

وبعد إيسيتان ميتسوكوشي، كان أكبر الرابحين على مؤشر نيكاي هو سهم كيرين هولدنجز والذي ارتفع 5.4 %.

أما أكبر الخاسرين على المؤشر فكان سهم ميركاري لتجارة التجزئة عبر الإنترنت والذي خسر 4.8 %، يليه فوروكاوا إلكتريك الذي تراجع 3.4 %.