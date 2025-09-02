انخفاض مؤشر ستوكس الأوروبي متأثراً بتراجع سهم "نستله"

تراجعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء متأثرة بانخفاض سهم نستله بعد أن أقالت شركة الأغذية السويسرية العملاقة الرئيس التنفيذي لوران فريكس بعد عام من توليه المنصب، في حين يترقب المستثمرون تقرير التضخم في منطقة اليورو الذي يصدر اليوم.

وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % خلال التعاملات إلى 550.48 نقطة ، وتصدرت أسهم قطاع الأغذية والمشروبات الخسائر وتراجعت 1.2 %.

وانخفض سهم نستله 3.2 % مع إقالة فريكس لعدم إفصاحه عن علاقة عاطفية مع إحدى الموظفات.

ويهدد الرحيل المفاجئ للرئيس التنفيذي بمزيد من التقلبات في الشركة التي تعاني من ظروف استهلاكية صعبة ورسوم أمريكية مزعجة.

وهبط مؤشر الأسهم القيادية السويسري الأوسع نطاقا 0.3 %.

ومن بين الأسهم الأخرى، صعد سهم كيرينج 3.8 % بعد رفع اتش.إس.بي.سي توصيته لسهم المجموعة المالكة للعلامة التجارية جوتشي إلى "شراء" من "احتفاظ"، وصعد سهم مجموعة بارتنرز 3.37 % بعد الإعلان عن نتائج النصف الأول من العام.

وينصب التركيز أيضا على أول تقدير للتضخم في منطقة اليورو لشهر أغسطس ، والذي توقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز أنه ارتفع 2%.