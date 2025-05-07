الأسهم العالمية تنخفض خوفاً من رسوم جمركية على الأدوية والعقاقير

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض أمس بعد أن زادت أحدث خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية على شركات الأدوية والعقاقير من تدهور معنويات المستثمرين مع تراجع أرباح الشركات.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 218.6 نقطة، أي 0.53 % إلى 41000.19 نقطة. وتراجع كذلك المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 44.5 نقطة، أي 0.79 % إلى 5605.87 نقاط، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 221.0 نقطة، أي 1.24 % إلى 17623.209 نقطة.

وانخفضت الأسهم الأوروبية وسط تقييم المستثمرين لنتائج أعمال عدد من الشركات وترقب التطورات المحتملة بشأن الرسوم الجمركية وقرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.

وسجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 537.35 نقطة، بينما تباين أداء المؤشرات الأوروبية الأخرى. وتتركز أنظار المستثمرين على ما إذا كان التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة سيهدأ بعد أن قالت بكين الأسبوع الماضي إنها تقيم عرضاً من واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية.

ومع ذلك، فإن عدم توفر تفاصيل ملموسة بشأن أي اتفاقات بين الولايات المتحدة وشركائها أبقى المستثمرين في حالة قلق، وخاصة مع إعلان ترامب عن رسوم جمركية جديدة. وأعلن ترامب يوم الأحد عن فرض رسوم بنسبة 100 % على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة، كما قال، أمس، إنه يعتزم الإعلان عن رسوم جمركية على الأدوية في غضون أسبوعين.