استقرار أسهم أوروبا وسط تقييم المستثمرين لنتائج أعمال الشركات

استقرت الأسهم الأوروبية ولم تسجل تغيرا يذكر الثلاثاء وسط تقييم المستثمرين لنتائج أعمال عدد من الشركات وترقب التطورات المحتملة بشأن الرسوم الجمركية وقرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.

وسجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 537.35 نقطة بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، بينما تباين أداء المؤشرات الأوروبية الأخرى.

وتتركز أنظار المستثمرين على ما إذا كان التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة سيهدأ بعد أن قالت بكين الأسبوع الماضي إنها تقيم عرضا من واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية.

ومع ذلك، فإن عدم توفر تفاصيل ملموسة بشأن أي اتفاقات بين الولايات المتحدة وشركائها أبقى المستثمرين في حالة قلق، وخاصة مع إعلان ترامب عن رسوم جمركية جديدة.

وأعلن ترامب يوم الأحد عن فرض رسوم بنسبة 100 % على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة، كما قال أمس الاثنين إنه يعتزم الإعلان عن رسوم جمركية على الأدوية في غضون أسبوعين.

الفائدة الأمريكية

وفي ضوء ذلك تزيد أهمية قرار السياسة النقدية الذي يصدره مجلس الاحتياطي غدا الأربعاء ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، ومع ذلك يترقب المستثمرون تعليقات حول تأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي.

وفي أوروبا، من المتوقع صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل نيسان لكل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم.

ومن بين تحركات الأسهم، ارتفع سهم فيستاس بنحو 5 % بعد أن أعلنت شركة صناعة توربينات الرياح عن أرباح تشغيلية غير متوقعة للربع الأول.

وانخفض سهم فيليبس 1.4 % متأثرا بخفض شركة تكنولوجيا الرعاية الصحية الهولندية توقعاتها لهامش الربح لعام 2025.

وارتفع سهم كونتيننتال 2.8 % بعد أن أعلنت شركة صناعة قطع غيار السيارات الألمانية عن أرباح أعلى من المتوقع.