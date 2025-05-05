ارتفاع معظم أسواق الأسهم الخليجية

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، أمس، مدعومة بتجدد آمال حل محتمل للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، لكن المؤشر السعودي تراجع، على خلفية ضعف الأرباح وانخفاض أسعار النفط. وارتفع مؤشر قطر 0.5 % مع صعود سهمي مصرف قطر الإسلامي 2.1 % وشركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) 2.9 %.

وانخفض المؤشر السعودي 1.1 % متأثراً بتراجع سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 4.1 %، وسهم شركة أرامكو 1 %. كما نزل سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.8 %، بعد أن تكبدت الشركة المصنعة للبتروكيماويات خسائر ربع سنوية.

وانخفضت أسعار النفط، وهي محفّز رئيس للأسواق المالية في الخليج، بأكثر من 1 % يوم الجمعة مسجلة أكبر خسارة أسبوعية لها منذ نهاية مارس. وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مرتفعاً 0.7 % مع صعود سهم مجموعة طلعت مصطفى 1.6 %.