أعمال

أسهم التكنولوجيا تدفع نيكاي إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع

رويترز

هبط مؤشر نيكاي الياباني إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع اليوم الاثنين مع تراجع أسهم قطاع الرقائق، مستلهما الإشارات من عمليات البيع التي قادتها أسهم التكنولوجيا في وول ستريت يوم الجمعة.

وانخفض المؤشر نيكاي بأكثر من اثنين بالمئة إلى 41849.82 نقطة، وكان قد انخفض في وقت سابق من الجلسة إلى 41843.96 للمرة الأولى منذ الثامن من أغسطس.

وكان أكثر من نصف تراجع المؤشر نيكاي بسبب انخفاض سهمين من الأسهم القيادية، إذ تراجع سهم شركة تصنيع معدات اختبار الرقائق ومورد إنفيديا أدفانتيست 9.1 بالمئة، في حين انخفض سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي 6.3 بالمئة.

وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 بالمئة.

والأسواق الأمريكية مغلقة اليوم الاثنين بمناسبة عطلة عيد العمال.