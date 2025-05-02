تفاؤل بتهدئة حرب الرسوم الجمركية ينعش الأسهم العالمية



سيطرت حالة من الإيجابية والتفاؤل على الأسهم العالمية، الجمعة، إذ هدأت المخاوف إزاء الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية بفعل المؤشرات على تهدئة الحرب التجارية مع الصين، كما تدعمت المؤشرات بتقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء أقوى من المتوقع.

وفتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 414.53 نقطة أو 1.37% إلى 41167.49 خلال التعاملات في حين صعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 85 نقطة أو 1.53% إلى 5658.73 نقطة وزاد مؤشر ناسداك المجمع 297.60 نقطة أو 1.66% إلى 17864.97.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاقتصاد الأمريكي في مرحلة انتقالية، مستشهداً بقوة سوق العمل وخطته للرسوم الجمركية، وكرر دعوته لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة.

وأضاف في منشور على موقع تروث سوشيال «ما زلنا في مرحلة انتقالية، بدأنا للتو!». ويأتي هذا المنشور عقب صدور بيانات أمريكية أظهرت تباطؤاً طفيفاً في نمو الوظائف خلال أبريل الماضي.

وارتفعت الأسهم الأوروبية مختتمة أسبوعاً حافلاً بالأرباح في أنحاء القارة، مع زيادة الإقبال على المخاطرة وسط مؤشرات على نزع فتيل التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.7 % بالقرب من مستوى إغلاقه في الثاني من أبريل، قبل أن تترنح الأسواق نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على معظم الشركاء التجاريين ثم جرى تأجيلها بعد ذلك.

وسجلت معظم البورصات الإقليمية مكاسب، حيث تصدرت الأسهم القيادية الألمانية المجموعة بزيادة قدرها 2.6 % خلال اليوم.

وفي وسط القطاعات الفرعية لمؤشر ستوكس، ارتفع مؤشر التكنولوجيا 3.4 %، بينما ارتفع مؤشر الصناعات 3 %.

وارتفعت الأسهم العالمية في البداية بعد أن قالت وزارة التجارة الصينية الجمعة إن بكين «تقيم» عرضاً من واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 145 %، وإن الباب مفتوح للنقاش.

وتلقت الأسهم دفعة أخرى بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل هامشي في أبريل واستقرار معدل البطالة عند 4.2 %، ما هدأ المخاوف من أن أكبر اقتصاد في العالم كان على وشك الركود بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول انكماشاً حاداً.

وقال كيفن أونيل، من شركة برانديواين جلوبال «يمنح رقم التوظيف الإدارة الأمريكية مساحة أكبر لالتقاط الأنفاس في مفاوضاتها التجارية، ويرجح أن تكون استجابة الأصول الخطرة إيجابية».

وبالعودة إلى أوروبا، أظهرت بيانات جديدة ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع الشهر الماضي وتسارعت ضغوط الأسعار الأساسية، على الرغم من أنه لم يكن من المتوقع أن يثني ذلك البنك المركزي الأوروبي عن خفض أسعار الفائدة.

وارتفعت أسهم بنك أي.إن.جي الهولندي 7.4 % بعد أن حقق أرباحاً أقوى من المتوقع في الربع الأول من العام وأعلن عن إعادة شراء أسهم بقيمة ملياري يورو.

وارتفع سهم دانسكه بنك 6 % بعد أن أبقى أكبر بنوك الدنمرك على توقعاته للأرباح لعام 2025 دون تغيير، فيما أعلن عن أرباح فاقت التوقعات في الربع الأول.

وارتفع سهم شل 2.1 % بعد أن أعلنت شركة النفط العملاقة عن انخفاض صافي أرباحها في الربع الأول 28 %، لكنه فاق توقعات المحللين.

وزاد سهم إيرباص 5.3 % بعد أن تجاوزت شركة صناعة الطائرات التقديرات الفصلية بشكل عام وأكدت توقعاتها السنوية.

مكاسب يابانية

وارتفع مؤشر نيكاي الياباني وسط ضعف الين وتفاؤل بشأن التقدم في محادثات الرسوم الجمركية.

ويتجه المؤشر لتسجيل أطول سلسلة مكاسب في نحو عامين.

وعلى مدار الأسبوع، يتجه المؤشر للصعود 2 % ويمضي لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.16 % إلى 2683.61 نقطة.