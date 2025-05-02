نيكاي يرتفع مسجلاً أطول موجة صعود منذ 2023

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة بفضل التفاؤل حيال إحراز تقدم في محادثات الرسوم الجمركية وتراجع الين، ليسجل المؤشر أطول موجة صعود في نحو عامين.

وصعد نيكاي 1.04 بالمئة ليغلق عند 36830.69 نقطة، مرتفعا للجلسة السابعة على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب له منذ أغسطس 2023.

وعلى مدى الأسبوع، تقدم المؤشر اثنين بالمئة ليسجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.31 بالمئة إلى 2678.78 نقطة خلال اليوم.

وقال شويتشي أريساوا المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار لدى إيواي كوزمو للأوراق المالية "يبدو أن مفاوضات الرسوم الجمركية بين اليابان والولايات المتحدة تحرز تقدما، وهو ما يتوافق مع التوقعات لكنه أصبح إشارة إيجابية".

وأضاف "علاوة على ذلك، أدت الأنباء عن المفاوضات بين الصين والولايات المتحدة إلى صعود العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، وهو ما عزز المؤشر نيكاي".

أجرى كبير المفاوضين اليابانيين وزير الاقتصاد ريوسي أكازاوا محادثات مع واشنطن وقال إنه يهدف إلى عقد الجولة الثالثة من المناقشات هذا الشهر.

في سياق منفصل، قالت وزارة التجارة الصينية إن بكين "تقيم" عرضا من واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وواصل نيكاي مكاسبه بعد تعليقات الصين مقتفيا أثر ارتفاع العقود الآجلة لأسهم مؤشري ستاندرد اند بورز 500 وناسداك.

وقال أريساوا إن نيكاي عوض بالكامل خسائره منذ إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية في الثاني من أبريل، لكن المكاسب كانت محدودة اليوم الجمعة قبل عطلة تستمر أربعة أيام في اليابان وبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التي تصدر في وقت لاحق من اليوم.

كما عزز ضعف الين الإقبال على الأسهم اليابانية. وتراجعت العملة المحلية بعد أن خفض بنك اليابان المركزي توقعات النمو بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية، وأبقى أسعار الفائدة دون تغيير أمس الخميس.

وتقدم سهم فاست ريتيلنج، مالكة العلامة التجارية يونيكلو للملابس، بنسبة 1.98 بالمئة ليقدم أكبر دفعة للمؤشر نيكاي.

وصعد سهم ياماتو هولدنجز لخدمات توصيل الطرود خمسة بالمئة ليصبح الرابح الأكبر على المؤشر نيكاي بعد توقعات بتسجيل الشركة أرباحا تشغيلية سنوية قوية.