أسهم أوروبا تصعد وسط مؤشرات على انحسار التوتر التجاري بين الصين وأمريكا

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة مع زيادة الإقبال على المخاطرة وسط مؤشرات على نزع فتيل التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما يقيم المتعاملون موجة من أرباح الشركات ويترقبون بيانات اقتصادية رئيسية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة بحلول الساعة 07.04 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل ثاني انخفاض شهري على التوالي يوم الأربعاء. كما ارتفعت مؤشرات إقليمية أخرى.

وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة إن بكين "تقيم" عرضا من واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 145 بالمئة، وإن الباب مفتوح للنقاش.

وأضافت أنه يتعين أن تظهر واشنطن "حسن النية" في المفاوضات، وعليها أن تكون مستعدة لإلغاء رسومها الجمركية أحادية الجانب.

وارتفع سهم شل 2.3 بالمئة بعد أن أعلنت شركة النفط العملاقة عن انخفاض صافي أرباحها في الربع الأول 28 بالمئة، لكنه فاق توقعات المحللين.

وصعد سهم ستاندرد تشارترد 1.7 بالمئة بعد إعلان البنك عن زيادة الأرباح الفصلية 10 بالمئة.

وقفز سهم دانسكه بنك 3.9 بالمئة بعد أن أبقى أكبر بنوك الدنمارك على توقعاته للأرباح لعام 2025 دون تغيير، فيما أعلن عن أرباح فاقت التوقعات في الربع الأول.

وزاد سهم إيرباص 3.6 بالمئة بعد أن تجاوزت شركة صناعة الطائرات التقديرات الفصلية بشكل عام وأكدت توقعاتها السنوية.

وفي الولايات المتحدة، خفضت شركة أبل أمس الخميس برنامج إعادة شراء أسهمها بمقدار 10 مليارات دولار وحذرت من أن الرسوم الجمركية قد تضيف حوالي 900 مليون دولار إلى التكاليف هذا الربع.

ويترقب المستثمرون أيضا بيانات التضخم الأولية لشهر أبريل في منطقة اليورو، بالإضافة إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات للتصنيع لشهر أبريل في فرنسا وألمانيا والمتوقع صدورها اليوم الجمعة. ومن المقرر أيضا صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية في وقت لاحق من اليوم.