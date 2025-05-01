النتائج المالية لـ«مايكروسوفت» و«ميتا» تقفز بمؤشرات «وول ستريت»



قفزت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت»، أمس، مدفوعة بصعود سهمي «ميتا» و«مايكروسوفت»، إذ أشارت نتائجهما الفصلية إلى توقعات قوية لقطاع التكنولوجيا، وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.59%، وفتح مؤشر «ستاندرد اند بورز 500» مرتفعاً 1.2%، وتقدم مؤشر «ناسداك» المجمع 2.16%.

وفي اليابان واصل مؤشر «نيكاي» مكاسبه المبكرة، لينهي، جلسة أمس، مرتفعاً بعد أن خفض بنك اليابان توقعاته للنمو والتضخم، في إشارة إلى أن رفع أسعار الفائدة مجدداً سيستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً.

وأغلق مؤشر «نيكاي» على ارتفاع 1.1 %، ليصل إلى 36452.30 نقطة، وأعلن بنك اليابان قرار سياسته النقدية خلال توقف التداول في فترة الظهيرة، وصعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.5 %.

وخفض بنك اليابان توقعاته للنمو للعام المالي إلى أقل من النصف لتصل إلى 0.5 %، وتوقع أن يستغرق التضخم الأساسي عاماً إضافياً تقريباً، ليتماشى مع هدف السياسة النقدية، وأرجع ذلك إلى حالة الضبابية الناجمة عن السياسات التجارية الصارمة وغير المنتظمة، التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقرر البنك الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5 % كما كان متوقعاً.

وقال نوريهيرو ياماجوتشي، خبير الاقتصاد في «أوكسفورد إيكونوميكس»: «دون تخفيف كبير في سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية نتوقع أن يبقى بنك اليابان على سعر الفائدة الحالي هذا العام وفي عام 2026، قبل أن يرفعه إلى 0.75 % فقط في عام 2027».