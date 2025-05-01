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أعمال

المؤشر نيكاي الياباني يرتفع بدعم من قفزة لسهم أدفانتست

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رويترز

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الخميس وسط ترقب المستثمرين لقرار بنك اليابان المركزي بشأن الفائدة فضلا عن تطورات المحادثات التجارية مع كبير مفاوضي طوكيو في واشنطن.

وصعد المؤشر نيكاي 0.4 بالمئة إلى 36177.63 بحلول الساعة 01.50 بتوقيت غرينتش. ومن المقرر صدور قرار بنك اليابان في وقت لاحق من اليوم.

واستقر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا.

وتلقى المؤشر نيكاي دعما من قفزة بواقع 6.3 بالمئة لسهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق التي اقتفت أثر نظيرتيها الأمريكيتين ميتا بلاتفورم ومايكروسوفت على خلفية تحقيقهما نتائج مالية قوية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير وأن يخفض توقعات النمو. وسينصب تركيز المستثمرين بشكل أكبر على ما سيقوله محافظ البنك المركزي كازو أويدا حول تأثير السياسة التجارية الأمريكية على تفكير مجلس البنك بشأن موعد الرفع القادم لأسعار الفائدة.