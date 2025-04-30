تباين مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد صعود "وول ستريت"

تباينت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الأربعاء، بعد ارتفاع الأسهم الأمريكية مجددا، مدعومة بإعلان الشركات عن أرباح فاقت التوقعات.

وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، كما تراجعت أسعار النفط.

وارتفع مؤشر نيكاي 225 القياسي الياباني بنسبة 6ر0 % ليصل إلى 38ر36045 نقطة.

وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 4ر0 % ليصل إلى 73ر22093 نقطة، فيما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 2ر0 % ليصل إلى 20ر3281 نقطة، حيث أظهرت استطلاعات الرأي تراجع طلبات التصدير إلى الشركات المصنعة خلال أبريل الجاري مع بدء سريان الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على السلع الصينية.

وتراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 3ر0 % ليصل إلى 61ر2556 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 7ر0 % ليصل إلى 20ر8126 نقطة.

واستقر مؤشرا "تايكس" التايواني و"سينسكس" الهندي دون أي تغيير يذكر.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة "وول ستريت" الأمريكية على ارتفاع أمس الثلاثاء.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 6ر0 % ليصل إلى 83ر5560 نقطة، مواصلا سلسلة مكاسبه لليوم السادس على التوالي.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 7ر0 % ليصل إلى 62ر40527 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 5ر0 % ليصل إلى 32ر17461 نقطة.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الأربعاء، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 70 سنتا ليصل إلى 72ر59 دولارا للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط، بواقع 64 سنتا ليصل 64ر62 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 59ر142 ينا يابانيا من 35ر142 ينا، كما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1395ر1 دولار من 1386ر1 دولار.