أسهم اليابان ترتفع مدعومة بآمال المحادثات التجارية مع أمريكا

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني على نحو طفيف اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرينتطورات محادثات الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة واليابان.

ويتجه المؤشر لتحقيق أول مكاسبه الشهرية منذ ديسمبر.

وختم نيكاي جلسة التداول الصباحية مرتفعا 0.2 بالمئة عند 35902.51 نقطة، بعدأن تراجع لفترة وجيزة في التعاملات المبكرة. ويتجه المؤشر كذلك نحو تحقيق مكاسب للجلسةالخامسة على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ أغسطس الماضي.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 2660.24 نقطة.

وقال كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين ريوسي أكازاوا إنه يهدف إلى تحقيقتقدم مستمر في مفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. وسيسافر أكازاوا إلى واشنطنفي وقت لاحق الأربعاء للقاء نظرائه في جولة ثانية من المباحثات.