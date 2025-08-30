الأسهم الأوروبية تتراجع وسط ترقب توجهات الفائدة

انخفضت الأسهم الأوروبية، أمس، مع ترقب المستثمرين مجموعة بيانات من منطقة اليورو وتقرير مهم عن التضخم في الولايات المتحدة للحصول على مؤشرات بشأن الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة. وخلال التعاملات، تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% إلى 552.41 نقطة، ليتجه نحو أول خسارة أسبوعية في شهر.

وأثرت المخاوف بشأن الانهيار المحتمل للحكومة الفرنسية واستقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على المؤشر الأسبوع الماضي. وأظهرت أحدث البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الفرنسيين بأقل قليلاً من المتوقع في أغسطس.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الشهر المقبل، وذلك بعد التصريحات التي تميل للتيسير النقدي التي أدلى بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي.

وارتفع سهم شركة ريمي كوانترو 1% بعد أن خفضت شركة تصنيع المشروبات الكحولية الفرنسية توقعاتها لمدى تأثرها بالرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الأوروبية، وذلك بعد اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

تراجع ياباني

وتراجع مؤشر نيكاي الياباني عند الإغلاق بضغط من موجة جني أرباح في آخر يوم تداول في الشهر بعد ارتفاعات شهدها أغسطس ومع ضغوط ناجمة عن ارتفاع الين وصدور بعض القراءات الاقتصادية التي جاءت ضعيفة.

وهبط مؤشر نيكاي 0.26% ليختتم التعاملات عند 42718.47 نقطة مقلصاً مكاسبه الأسبوعية إلى 0.2%.

واختتم المؤشر تعاملات أغسطس بارتفاع شهري فاق 4%. وكان قد وصل في 19 أغسطس إلى مستوى قياسي مرتفع عندما سجل 43876.42 نقطة. ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.47% إلى 3075.18 نقطة وسجل تراجعاً أسبوعياً بنسبة 0.83%، لكنه سجل زيادة شهرية بنسبة 4.49%، إذ شهد الشهر أيضاً صعوده لأعلى مستوى على الإطلاق.

وحققت الأسهم اليابانية مكاسب في الأسابيع القليلة الماضية بفضل نتائج أعمال قوية للشركات وصعود بشكل عام في الأسهم العالمية بدفعة من زيادات في وول ستريت.

وقالت ماكي ساوادا المحللة في نومورا عن المكاسب القوية في أغسطس: «هذه أجواء تغري بجني الأرباح في الأسهم اليابانية».

وتراجعت أسهم شركات تصنيع السيارات مع ارتفاع الين خلال الليل أمام الدولار، ما قلل من قيمة الأرباح في الخارج لتلك الشركات. وهبط سهم تويوتا 1.58% وهوندا 1.29%.

أما أسهم شركات قطاع الرقائق، فقد اختتمت تعاملات الأسبوع على تراجعات محدودة بعد أن تعافت من هبوط أكبر شهدته في الجلسة الصباحية. وأغلق سهم طوكيو إلكترون على هبوط 0.41%، كما تراجع سهم سوني 1.45% ونينتيندو 0.89%. ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكاي، هبط 152 سهماً وارتفع 68 واستقرت أسعار 5 أسهم.