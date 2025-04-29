ارتفاع أسهم أوروبا بدعم نتائج الشركات وآمال الرسوم الجمركية

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا الثلاثاء مع تقييم المستثمرين لسلسلة من أرباح الشركات ومراقبة التحركات المحتملة للرسوم الجمركية إضافة إلى ترقب بيانات اقتصادية رئيسية.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، لكنه يتجه لتكبد خسائر للشهر الثاني على التوالي إذا استمر الاتجاه الحالي.

كما ارتفعت المؤشرات الإقليمية الأخرى باستثناء فاينانشال تايمز البريطاني وانخفض 0.1 % مع تراجع سهم شركة بي.بي 3.3 % بعد أن أعلنت شركة النفط العملاقة عن أرباح الربع الأول التي جاءت دون التوقعات.

وقال مسؤولون إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستتحرك لتقليل تأثير الرسوم الجمركية على السيارات من خلال تخفيف بعض الرسوم المفروضة على قطع غيار السيارات المصنعة محليا.

وشهدت الأسواق استقرارا نسبيا في الأسابيع القليلة الماضية بفضل التفاؤل حيال إمكانية إبرام صفقات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، خاصة الصين. إلا أن عدم الوضوح بشأن المفاوضات الصينية الأمريكية جعل السوق حساسة لأي تطورات.

وصعد سهم إتش.إس.بي.سي 2.3 بالمئة بعد أن أطلق البنك ومقره في لندن عملية لإعادة شراء أسهم بقيمة 3 مليارات دولار.

وتقدم سهم دويتشه بنك، أكبر بنوك ألمانيا، بنحو 3 % بعد أن سجل ارتفاعا بنسبة 39 % في أرباح الربع الأول.

لكن سهم بورشه هوى 7.4 % بعد أن خفضت شركة صناعة السيارات الرياضية الفاخرة الألمانية سلسلة من التوقعات لعام 2025.