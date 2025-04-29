«مورجان ستانلي»: ضعف الدولار يدعم أرباح الشركات الأمريكية

قال الرئيس التنفيذي لبنك «مورجان ستانلي» الأمريكي، مايكل ويلسون، إن ضعف الدولار سيدعم أرباح الشركات الأمريكية، ما سيساعد سوق الأسهم الأمريكية على التفوق على بقية أسواق العالم.

ورغم أن العديد من الاستراتيجيين الآخرين في «وول ستريت» أعلنوا انتهاء عصر الاستثنائية الأمريكية، جاء ويلسون بوجهة نظر مخالفة، حيث يعتقد أن الولايات المتحدة هي الرهان النسبي الأفضل، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشار ويلسون إلى نمو الأرباح الأقل تقلباً، واعتبار الشركات الأمريكية ذات جودة أعلى، كأسباب أخرى تدعم وجهة نظره.

وقال ويلسون، في مذكرة، أمس: «ما زلنا في مرحلة متأخرة من الدورة الاقتصادية، حيث من المتوقع أن يستمر تفوق الأسهم عالية الجودة وكبيرة القيمة السوقية على غيرها نسبياً».