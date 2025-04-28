نيكاي يصعد لليوم الرابع وتويوتا تقود موجة ارتفاع في قطاع السيارات

ارتفعت بورصة طوكيو وصعد مؤشر نيكاي الياباني للجلسة الرابعة الاثنين مدفوعا بأسهم قطاع السيارات بعدما أعلنت تويوتا موتور أنها تدرس الاستثمار في شركة تويوتا إندستريز، وهي مورد رئيسي لقطع الغيار.

وارتفعت المعنويات عموما بفضل مؤشرات على حدوث انفراجة في الأزمة التجارية بين الصين والولايات المتحدة، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه تحدث إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وتقدم المؤشر نيكاي 0.4 بالمئة ليغلق عند 35839.99 نقطة. وفي وقت سابق من الجلسة ارتفع المؤشر إلى 36075.26 نقطة ليتجاوز مستوى 36 ألف نقطة لأول مرة منذ أول أبريل .

ولم يحقق المؤشر القياسي سلسلة مكاسب لأربعة أيام متتالية منذ يناير .

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 بالمئة.

وقال ترامب يوم الجمعة أيضا إن اتفاقية الرسوم الجمركية مع طوكيو باتت وشيكة للغاية، وذلك دون الخوض في تفاصيل.

وقال ماكي ساوادا المحلل في نومورا "السبب وراء كل شيء هو مفاوضات الرسوم الجمركية الأمريكية، والتفاؤل المتزايد في هذا الشأن يدعم أسواق الأسهم".

وقفز المؤشر الفرعي لقطاع معدات النقل 3.1 بالمئة ليكون الأفضل أداء بين 33 قطاعا ببورصة طوكيو.

وارتفع سهم تويوتا موتور 3.6 بالمئة بعدما أعلنت أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان أنها تدرس الاستحواذ على تويوتا إندستريز.

وصعد سهم تويوتا إندستريز بالحد الأقصى اليومي البالغ 23 بالمئة عند الإغلاق، بعد أن توقف التداول على السهم معظم اليوم بسبب الطلب الزائد.

وكان سهم أدفانتست، المصنعة لمعدات اختبار الرقائق والموردة لشركة إنفيديا، من بين أبرز الخاسرين بتراجعه 4.8 بالمئة بعدما أعلنت الشركة توقعات أرباح أقل من تقديرات المحللين.