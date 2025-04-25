حذر في «وول ستريت» وسط تعليقات متضاربة بشأن الحرب التجارية



سيطرت حالة من الحذر في بورصة وول ستريت الأمريكية، الجمعة، وتباينت مؤشرات الأسهم الرئيسية مع تقييم المستثمرين التعليقات المتضاربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبكين بشأن تطورات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع مؤشر داو جونز 77.7 نقطة أو 0.19 % عند الفتح مسجلاً 40045.73 وارتفع ستاندرد اند بورز 87.0 نقطة أو 0.86 % إلى 5489.73 نقطة وصعد مؤشر ناسداك 16.1 نقطة أو 0.09 % إلى 17182.112 نقطة.

وانتعشت الأسهم الأوروبية واليابانية بدعم آمال تهدئة الحروب التجارية، وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تحدث مع الرئيس الصيني شي، وأن بلاده قريبة جداً من إبرام اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع اليابان.

وأظهرت إخطارات لشركات أن الصين أعفت بعض السلع الأمريكية من رسوم جمركية تبلغ 125 % وطلبت من الشركات تقديم قوائم بالسلع التي يمكن أن تكون مستحقة للإعفاء، في أكبر مؤشر حتى الآن على قلق بكين من التداعيات الاقتصادية للحرب التجارية مع واشنطن. وتلك الخطوة أحدث مؤشر على أن أكبر اقتصادين في العالم مستعدان لتهدئة الحرب التجارية والمخاوف بشأن أثر الرسوم الجمركية. وجاءت دراسة بكين لإعفاءات أوسع لعشرات القطاعات بعد تخفيف واشنطن لحدة لهجتها، ما دفع الدولار للارتفاع وكذلك أسواق الأسهم في هونغ كونغ واليابان.

ووفقاً لمصدر مطلع، تجمع فرقة عمل تابعة لوزارة التجارة قوائم بالسلع التي يمكن إعفاؤها من الرسوم الجمركية وتطلب من الشركات تقديم طلباتها الخاصة.

وقال مايكل هارت رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الصين الجمعة، «على سبيل المثال، تسأل الحكومة الصينية شركاتنا عن أنواع السلع التي تستوردونها من الولايات المتحدة إلى الصين ولا تجدونها في أي مكان آخر، مما سيؤدي إلى إغلاق سلسلة التوريد الخاصة بكم.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 % خلال التعاملات ويتجه للارتفاع 2.9 % هذا الأسبوع ليسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وارتفعت المؤشرات الرئيسية في الدول الأوروبية بما في ذلك داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي وإيبكس الإسباني وفاينانشال تايمز 100 البريطاني بين 0.2 و0.9% وقادت أسهم شركات السفر الأوروبية مكاسب القطاعات بارتفاع 1.7 % يليها مؤشرا السيارات وقطع الغيار اللذان ارتفع كل منهما 1.4 %.

وقفز سهم ستورا إنسو 4.3 % بعد أن أعلنت المجموعة الفنلندية المتخصصة في إنتاج الألياف والأوراق والتغليف عن أرباح تشغيلية تفوق توقعات السوق للربع الأول. وزاد سهم سافران الفرنسية لصناعة محركات الطائرات 2.9 % بعد أن أعلنت ارتفاعاً أقوى من المتوقع لإيرادات الربع الأول وعبرت عن ثقتها في القدرة على تحقيق أهداف العام بأكمله، دون أن يشمل هذا أي تداعيات للرسوم الجمركية.

انتعاش بورصة طوكيو

وأنهى مؤشر نيكاي الياباني التعاملات على ارتفاع مع إقبال المستثمرين على أسهم شركات التكنولوجيا، وارتفع للجلسة الثالثة على التوالي وأغلق على زيادة 1.9 % مسجلاً 37705.74 نقاط، وعوض المؤشر كل خسائره تقريباً التي تكبدها منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل عن الرسوم الجمركية.

وارتفع المؤشر بذلك 0.89 % في الأسبوع.

وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.37 % إلى 2628.03 نقطة وسجل أيضاً زيادة أسبوعية بنسبة 1.3 %. وقفز سهم نيديك لصناعة السيارات الكهربائية 12.48 % ليحقق أكبر زيادة بالنسبة المئوية على نيكاي بعد أن أعلنت الشركة تسجيل أرباح فصلية أعلى من المتوقع وأرباح تشغيلية سنوية قياسية.

وصعد سهم فوجيتسو 4.8 % بعد أن قالت الشركة المصنعة لأجهزة الكمبيوتر إن الأرباح الصافية للعام المنتهي في مارس 2026 سترتفع 77 % عن العام السابق، وارتفع سهم طوكيو إلكترون 4.24 % وسهم أدفانتست 4.64 % ليقدما أكبر دعم لمؤشر نيكاي.