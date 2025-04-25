نيكاي يغلق على ارتفاع بدعم من تراجع الين

أنهى المؤشر نيكاي الياباني التعاملات على ارتفاع اليوم الجمعة مع إقبال المستثمرين على أسهم شركات التكنولوجيا بعد أن خفف البيت الأبيض من موقفه التجاري مع الصين وفي ظل تراجع الين بعد محادثات بين طوكيو وواشنطن.

وارتفع نيكاي للجلسة الثالثة على التوالي وأغلق اليوم الجمعة على زيادة 1.9 بالمئة مسجلا 37705.74 نقطة. وعوض المؤشر كل خسائره تقريبا التي تكبدها منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل نيسان عن الرسوم الجمركية. وارتفع المؤشر بذلك 0.89 بالمئة في الأسبوع.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.37 بالمئة إلى 2628.03 نقطة وسجل أيضا زيادة أسبوعية بنسبة 1.3 بالمئة.

وقال يوسوكي ساكاي من تي اند دي أسيت مانجمنت "مع تخفيف ترامب لحدة لهجته بشأن خططه للرسوم الجمركية، بدأ المستثمرون في النظر إلى عوامل أخرى مثل نتائج أعمال الشركات وتوقعات قطاع الرقائق".

وأضاف أن مخاوف المستثمرين من ارتفاع إضافي للين هدأت بعد محادثات بين طوكيو وواشنطن.

وقال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو أمس الخميس إنه اتفق مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على مواصلة الحوار "البناء" بشأن سياسة العملة، لكنه لم يناقش تحديد أهداف العملة أو إطار عمل للسيطرة على تحركات الين.

وهبط الين في أحدث تداولات 0.65 بالمئة إلى 143.56 مقابل الدولار بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر مسجلا 139.885 هذا الأسبوع.

وقفز سهم نيديك لصناعة السيارات الكهربائية 12.48 بالمئة ليحقق أكبر زيادة بالنسبة المئوية على نيكي بعد أن أعلنت الشركة تسجيل أرباح فصلية أعلى من المتوقع وأرباح تشغيلية سنوية قياسية.

كما صعد سهم فوجيتسو 4.8 بالمئة بعد أن قالت الشركة المصنعة لأجهزة الكمبيوتر إن الأرباح الصافية للعام المنتهي في مارس آذار 2026 سترتفع 77 بالمئة عن العام السابق.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون 4.24 بالمئة وسهم أدفانتست 4.64 بالمئة ليقدما أكبر دعم للمؤشر نيكاي.