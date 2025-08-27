ارتفاع مؤشر نيكاي بدعم من سهم أدفانتست

أغلق مؤشر نيكاي الياباني الأربعاء، على ارتفاع بدفعة من صعود سهم أدفانتست التي تورد منتجات لإنفيديا في وقت يترقب فيه المستثمرون النظرة المستقبلية للشركة الأمريكية العملاقة عند صدور نتائج الأعمال قبل فتح السوق في طوكيو غداً الخميس.

وصعد مؤشر نيكاي، المدرج عليه شركات تكنولوجيا كبرى، 0.3 % ليغلق عند 42520.27 نقطة لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقا تراجع 0.07 % إلى 3069.74 نقطة.

توقعات إنفيديا

وقال شويتشي أريساوا المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في (إيوايكوزمو سكيورتيز) "السوق تركز على توقعات إنفيديا. نتائجها المالية ستتخطى على الأرجح توقعات السوق، لكن معيار ما ينبغي أن تكون عليه توقعات إنفيديا لإرضاء السوق مرتفع جدا... أي تعليقات من الشركة أيضا قد تصبح محركات للسوق".

ومن المقرر أن تصدر إنفيديا نتائجها المالية الفصلية في وقت لاحق ، مع توقعات بأن يكون لذلك تأثير كبير بالهبوط أو الصعود على أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في وول ستريت وعلى المؤشر نيكاي الذي يضم أسهما لشركات كبرى تتعلق بالرقائق.

وزاد سهم أدفانتست 4.49 % مما قدم أكبر دعم للمؤشر نيكاي.

كما قفز سهم نيكون المصنعة للكاميرات 20.74 %إلى 1746.5 ين، وهو حد يومي للارتفاع، بعد أن ذكرت بلومبرج أن شركة إيسيلور لوكسوتيكا للعدسات والنظارات تبحث أمر صفقة محتملة لزيادة حصتها في الشركة.

وتقيم السوق اتجاه الين في وقت تزايدت فيه توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة الشهر المقبل.

وقال شيجيتوشي كامادا المدير العام لقسم الأبحاث في (تاتشيبانا سكيوريتيز) "إذا رفع بنك اليابان سعر الفائدة في أي وقت قريب، يمكن أن يرتفع الين الذي كان يتحرك في نطاق محدود. السوق قلقة من تلك الخطوة".

وشهدت أغلب أسهم شركات السيارات تراجعا، وخسر سهم هوندا 0.48 % وميتسوبيشي موتورز 1.95 %بعد أن خفضت توقعاتها للأرباح التشغيلية للعام بأكمله 30 %. لكن سهم تويوتا عوض بعض الخسائر المبكرة وأغلق على ارتفاع بنسبة 0.21 % .

وهبطت أسهم البنوك ومؤسسات مالية أيضا وتراجع سهم ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 0.99 % وسهم سوميتومو ميتسوي 0.85 %