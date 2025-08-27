أسهم أوروبا ترتفع وتتعافى من أكبر تراجع في شهر

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً الأربعاء، لتتعافى من أكبر انخفاض في نحو شهر، في وقت يقيم فيه المستثمرون المخاطر السياسية في فرنسا ويترقبون صدور نتائج الأعمال المالية لشركة الذكاء الاصطناعي العملاقة إنفيديا.

وخلال التعاملات ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%، كما صعد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.4%، بعد أن سجل أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، إثر مخاوف من انهيار محتمل لحكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، ما أدى إلى موجة بيع في الأصول الفرنسية.

وصعدت مؤشرات الأسهم في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا بنسبة تتراوح بين 0.1% و0.3%.

ويترقب المستثمرون نتائج الأعمال المالية لإنفيديا، الشركة الأعلى قيمة في العالم، للحصول على مؤشرات جديدة بشأن التداول في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعد أن تعطلت قليلاً أكبر موجة صعود لسوق الأسهم خلال العام الجاري في أغسطس.

وأظهر مسح الأربعاء أن من المتوقع أن تشهد ثقة المستهلكين الألمان تراجعاً للمرة الثالثة على التوالي في سبتمبر، مع تزايد مخاوف الأسر بشأن احتمال فقدان الوظائف وحالة الضبابية التي تكتنف التضخم ما يؤثر سلباً على المزاج العام.

وصعد سهما شركتي أورستيد ونوفو نورديسك بنسبتي 3.5% و2% على الترتيب.