تراجع ترامب عن تهديدات إقالة جيروم باول يحلق بمؤشرات الأسهم العالمية



تنفست الأسواق العالمية الصعداء بعد أن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تهديداته بإقالة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، مع بث الآمال أيضاً في التوصل لاتفاق تجاري مع الصين، حيث شهدت قفزات في أدائها مع تسجيل صعود جماعي لمؤشراتها الرئيسية. وكانت نبرة ترامب بشأن الرسوم الجمركية على الصين قد أسهمت في تعزيز المعنويات، إذ قال للصحافيين «إنه سيكون لطيفاً للغاية في المفاوضات مع بكين».

ففي «وول ستريت»، صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.42 %، وارتفع مؤشر «ستاندرد اند بورز 500» بنسبة 2.12 %، وزاد مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 3.27 %.

كذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية للسبب ذاته وأيضاً مدعومة بأرباح قوية لشركة «ساب»، أكبر شركة برمجيات في أوروبا، حيث زاد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.78 %، وارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 3.14 %، وصعد مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 0.90 %، وزاد مؤشر «كاك» الفرنسي» 2.13 %.

وشهدت الأسواق اضطراباً هذا الأسبوع خوفاً من تعرض استقلالية المركزي الأمريكي للتهديد بعد هجوم متكرر شنه ترامب على باول لعدم خفض أسعار الفائدة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير. وقفز سهم «ساب» 9.3 % بعد أن تجاوزت الشركة الألمانية توقعات المحللين للأرباح التشغيلية المعدلة للربع الأول. وصعد مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي 3.3 % وتصدر مكاسب القطاعات الفرعية.

وانخفض سهم فولفو 2.2 % بعد أن أعلنت شركة صناعات الشاحنات السويدية انخفاضاً أكبر من المتوقع في أرباح الربع الأول من العام، فضلاً عن تخفيض الشركة لتوقعاتها بشأن سوق الشاحنات في أمريكا الشمالية.

وزاد سهم «بي.بي» البريطانية للطاقة 3.8 % بعد أن رفع صندوق التحوط النشط «إليوت» حصته في الشركة إلى ما يزيد قليلاً على 5 %.

كذلك أغلق مؤشر «نيكاي» الياباني عند أعلى مستوى في 3 أسابيع بدفعة من تعافٍ قوي في «وول ستريت» دفع المستثمرين إلى الإقبال على أسهم شركات التكنولوجيا وتصنيع السيارات، حيث أغلق مرتفعاً 1.89 %.