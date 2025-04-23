المؤشر نيكاي الياباني يرتفع مقتفياً أثر وول ستريت

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الأربعاء بقيادة أسهم التكنولوجيا، وذلك في أعقاب الأداء القوي لوول ستريت أمس.

وبحلول الساعة 0012 بتوقيت جرينتش، صعد المؤشر نيكي 2.5 بالمئة إلى 35065.74 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ الثاني من أبريل.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.1 بالمئة إلى 2585.64 نقطة.

ارتفعت الأسهم الأمريكية مساء أمس مع ظهور سلسلة من تقارير الأرباح الفصلية وتلميحات إلى تراجع التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل أكبر في تعاملات ممتدة بعد الإغلاق بعدما قال الرئيس دونالد ترامب إنه لا يخطط لإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، متراجعاً عن انتقاداته وتهديداته لباول في الآونة الأخيرة.

وقال ترامب للصحفيين أيضا إنه سيكون لطيفاً للغاية في المفاوضات مع الصين، وإن الرسوم الجمركية على السلع الواردة منها ستنخفض بشكل كبير بعد التوصل إلى اتفاق، ولكن ليس إلى الصفر.

وفي اليابان، ارتفع سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست المرتبطتين بالرقائق 2.5 بالمئة و2.6 بالمئة على الترتيب.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك التي تركز على الاستثمار في التكنولوجيا 3.5 بالمئة وتقدم سهم سوني جروب لصناعة المعدات الصوتية والألعاب 4.6 بالمئة.