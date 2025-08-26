وول ستريت تفتح منخفضة بعد إقالة عضو في البنك المركزي الأمريكي

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض طفيف اليوم "الثلاثاء" بضغط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة ذات الآجال الطويلة، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة ليسا كوك من عضوية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، مما جدد المخاوف إزاء استقلالية البنك.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 45.6 نقطة بما يعادل 0.10 بالمئة إلى 45236.83 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 3.8 نقطة أو 0.06 بالمئة إلى 6435.49 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 5.7 نقطة أو 0.03 بالمئة إلى 21443.631 نقطة.

