بورصة طوكيو تتراجع مقتفية أثر "وول ستريت"

تراجعت بورصة طوكيو وانخفض مؤشر نيكاي الياباني الثلاثاء مقتفيا أثر الخسائر الحادة التي منيت بها وول ستريت في الليلة الماضية وقادت أسهم التكنولوجيا الانخفاض.

وانخفض المؤشر 0.4 % إلى 34153.18 نقطة، بعد أن ارتفع 0.17 % في وقت سابق من الجلسة.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 % إلى 2523.56 نقطة.

تكبدت الأسهم الأمريكية خسائر حادة الاثنين مع تصعيد الرئيس دونالد ترامب هجماته على رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول، مما أثار قلق المستثمرين بشأن استقلال البنك في الوقت الذي يواجهون فيه تداعيات الحرب التجارية التي يشنها ترامب.

وانخفضت المؤشرات الثلاثة الرئيسية بأكثر من 2 % ، مع خسائر كبيرة في مجموعة "الشركات السبع الكبرى"، وهو ما أثر بأقوى صورة على المؤشر ناسداك المجمع المثقل بأسهم التكنولوجيا.

وفي اليابان، تراجعت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق إذ نزل سهم طوكيو إلكترون 1.24 % وتراجع سهم أدفانتست 1.56 %، وتسببا في أكبر قدر من الهبوط للمؤشر نيكاي.

وصعد سهم كيه.دي.دي.آي للاتصالات 0.6 % ليصبح أكبر داعم للمؤشر نيكاي.