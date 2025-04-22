المؤشر نيكاي الياباني يتراجع مقتفياً أثر وول ستريت

تراجع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الثلاثاء مقتفيا أثر الخسائر الحادة التي منيت بها وول ستريت، وقادت أسهم التكنولوجيا الانخفاض.

وبحلول الساعة 0040 بتوقيت جرينتش انخفض المؤشر 0.4 بالمئة إلى 34153.18 نقطة، بعد أن ارتفع 0.17 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة إلى 2523.56 نقطة.

تكبدت الأسهم الأمريكية خسائر حادة أمس الاثنين مع تصعيد الرئيس دونالد ترامب هجماته على رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول، مما أثار قلق المستثمرين بشأن استقلال البنك في الوقت الذي يواجهون فيه تداعيات الحرب التجارية التي يشنها ترامب.

وانخفضت المؤشرات الثلاثة الرئيسية بأكثر من اثنين بالمئة، مع خسائر كبيرة في مجموعة "الشركات السبع الكبرى"، وهو ما أثر بأقوى صورة على المؤشر ناسداك المجمع المثقل بأسهم التكنولوجيا.

وفي اليابان، تراجعت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق إذ نزل سهم طوكيو إلكترون 1.24 بالمئة وتراجع سهم أدفانتست 1.56 بالمئة، وتسببا في أكبر قدر من الهبوط للمؤشر نيكاي.

وصعد سهم كيه.دي.دي.آي للاتصالات 0.6 بالمئة ليصبح أكبر داعم للمؤشر نيكاي.