تراجع أسهم أوروبا وسط توتر في فرنسا ومخاوف إزاء استقلالية المركزي الأمريكي

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بضغط من الخسائر التي سجلتها الأسهم الفرنسية وسط تفاقم حالة عدم اليقين السياسي في البلاد، في حين أدت المخاوف المتزايدة إزاء استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى تراجع الإقبال على الأصول الأعلى في المخاطر حول العالم.

وخلال التعاملات هبط مؤشر كاك 40 الفرنسي 1.4% وتكبدت سندات البلاد خسائر في وقت يبدو فيه من المرجح بشكل متزايد أن تتم الإطاحة بحكومة الأقلية الشهر المقبل.

وقالت 3 من أحزاب المعارضة الرئيسية إنها لن تدعم تصويتاً على الثقة أعلن رئيس الوزراء فرانسوا بايرو عزمه إجراءه في الثامن من سبتمبر فيما يتعلق بخططه لإجراء تخفيضات واسعة في الميزانية.

وهوى سهما بنكي بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه جنرال الفرنسيين 6.2% و5.2% على الترتيب.

ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأوسع نطاقاً 0.7% مع تراجع جميع البورصات الرئيسية في المنطقة.

واتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين إجراء غير مسبوق بإقالة ليسا كوك العضو بمجلس الاحتياطي الاتحادي بسبب اتهامات تتعلق بمخالفات في رهنين عقاريين، ما أجج المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي التي أثارت موجة تخارج من الأصول الأمريكية.

وبعد ساعات، أصدرت كوك بياناً أرسلته عبر البريد الإلكتروني للصحافيين من خلال مكتب للمحاماة وقالت فيه إن ترامب «ليست لديه مسوغات قانونية، وليست لديه سلطة» لإقالتها من المنصب.

في غضون ذلك، انخفض سهم بريتيش أمريكان توباكو 1.8% بعد أن قالت الشركة المصنعة لسجائر دنهل إن رئيستها المالية ثريا بنشيخ ستتنحى عن منصبها بأثر فوري بعد حوالي 15 شهراً في هذا المنصب.