10 مستثمرين كبار باعوا الأسهم قبيل انهيارها بسبب «رسوم ترامب»



أقدم عدد من المسؤولين الكبار من بينهم مارك زوكربيرغ من شركة «ميتا بلاتفورمز»، وسافرا كاتز من «أوراكل»، وجيمي دايمون من «جيه بي مورغان» على بيع أسهم بمليارات الدولارات قبيل إعلان الرئيس دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية التي أحدثت اضطرابات في الأسواق.



وباع زوكربيرغ 1.1 مليون سهم بقيمة 733 مليون دولار في الربع الأول من خلال «مبادرة تشان زوكربيرغ» والمؤسسة التابعة لها، وفقاً لتحليل أجرته «واشنطن سيرفيس» (Washington Service) التي تقوم بتتبع عمليات البيع والشراء الداخلية. جرت جميع عمليات البيع في شهري يناير وفبراير، حينما كان سهم «ميتا» لا يزال يتداول فوق 600 دولار، مسجلاً ذروة تجاوزت 736 دولاراً في يوم «عيد الحب». منذ ذلك الحين، تراجعت قيمة سهم الشركة بنسبة 32% مع موجة البيع الأوسع في السوق.



كانت كاتز، الرئيسة التنفيذية لشركة «أوراكل» أيضاً من بين كبار البائعين؛ إذ باعت 3.8 ملايين سهم بقيمة 705 ملايين دولار قبل أن تتراجع أسهم شركة التكنولوجيا العملاقة بأكثر من 30%. ومنحتها عائدات البيع، إلى جانب حصتها المتبقية ومحفظتها الاستثمارية، ثروة تبلغ 2.4 مليار دولار، وفقاً لمؤشر «بلومبرغ» للمليارديرات، الذي يقيم ثروتها للمرة الأولى.

أما دايمون، الرئيس التنفيذي لأكبر بنك في الولايات المتحدة، فقد باع أسهماً بقيمة نحو 234 مليون دولار خلال الربع الأول. وتقدر ثروته بـ3 مليارات دولار وفقاً لمؤشر «بلومبرغ» للثروات.

تقلبات الأسهم بسبب الرسوم

شهد الربع الأول تقلبات كبيرة في الأسواق. بينما حققت أسهم التكنولوجيا مكاسب قوية في مطلع رئاسة ترامب، ساهم الغموض المحيط بالرسوم الجمركية قبيل يوم 2 أبريل، المعروف بـ«يوم التحرير»، في موجة بيع ضخمة ألحقت خسائر بتريليونات الدولارات في الأسواق العالمية. تراجعت ثروة إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، بمقدار 129 مليار دولار منذ بداية العام، مع تعرض أسهم قطاع التكنولوجيا لضغوط بفعل المخاوف من تأثير الرسوم على كل شيء من الهواتف إلى أشباه الموصلات. يستغل بعض كبار المساهمين هذا التراجع لشراء الأسهم بأسعار منخفضة وزيادة حصصهم.

بشكل عام، انخفضت عمليات البيع من قبل مسؤولين مقارنة بالربع الأول من عام 2024، والذي شهد قيام 4.702 شخص ببيع أسهم بقيمة 28.1 مليار دولار، مقارنة بـ3.867 بائعاً في الربع الأول من هذا العام بقيمة إجمالية بلغت 15.5 مليار دولار، وفقاً لـ«واشنطن سيرفيس». كانت غالبية مبيعات العام الماضي من جيف بيزوس، الذي تخارج من أسهم «أمازون» بقيمة تجاوزت 8.5 مليارات دولار في فبراير. أما أرقام الربع الأول من هذا العام، فقد توزعت بشكل أكثر توازناً، مع بيع 10 أشخاص لأسهم تزيد قيمتها على 3.8 مليارات دولار.

1. مارك زوكربيرغ

المنصب: رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، «ميتا بلاتفورمز»

إجمالي الأسهم المبيعة: 1,102,945 مليون سهم

إجمالي القيمة: 733,483,827 مليون دولار

مبادرة تشان زوكربيرغ والمؤسسة التابعة لها باعت الأسهم بشكل منتظم خلال شهري يناير وفبراير، وجميعها فوق سعر 600 دولار للسهم، بموجب خطة تداول 10b5-1 «حق بيع أسهم رغم صلاحيات الاطلاع على معلومات داخلية» التي اعتمدها الملياردير في أغسطس. جنت هذه المبيعات 733 مليون دولار. وبلغت ثروة زوكربيرغ أدنى مستوى لها هذا العام يوم الخميس عند 178 مليار دولار، بعد أن وصلت إلى 259 مليار دولار في 14 فبراير، ولا يزال ثالث أغنى شخص في العالم بعد ماسك وبيزوس. لم يرد متحدث باسم مبادرة تشان زوكربيرغ على طلب للتعليق على الأمر.

2. سافرا كاتز

المنصب: الرئيسة التنفيذية، «أوراكل»

إجمالي الأسهم المبيعة: 3,805,082 ملايين سهم

إجمالي القيمة: 705,455,414 ملايين دولار

تبيع كاتز عادة أسهماً عند قرب انتهاء صلاحية خياراتها، وقد واصلت هذا النمط في أوائل 2025، بحسب الإفصاحات. وبموجب خطة تداولها 10b5-1، مارست الرئيسة التنفيذية لأوراكل 3.8 ملايين خيار أسهم بقيمة 705 ملايين دولار في يناير، حينما كان السهم يتداول فوق 180 دولاراً. ومنذ ذلك الحين، انخفض السهم بأكثر من 30%. ونظراً لنمط مبيعاتها، تحتفظ كاتز بحصة صغيرة نسبياً في «أوراكل» مقارنة بثروتها الإجمالية. ولم ترد «أوراكل» على طلب للتعليق بشأن صافي ثروتها.

3. نيكيش أرورا

المنصب: رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، «بالو ألتو نيتوركس»

إجمالي الأسهم المبيعة: 2,365,196 مليون سهم

إجمالي القيمة: 432,371,610 مليون دولار

كان الملياردير، والمسؤول التنفيذي السابق في «سوفت بنك»، يمارس ويبيع خيارات أسهم «بالو ألتو نيتووركس» بداية كل شهر بموجب خطة 10b5-1 التي اعتمدها في مارس 2024. استمرت المبيعات في أبريل، ليتجاوز إجمالي القيمة المباعة هذا العام 565 مليون دولار بتكلفة تنفيذ تجاوزت 100 مليون دولار.

4. ماكس دي غرون

المنصب: عضو مجلس الإدارة، «نيوتانكس»

إجمالي الأسهم المبيعة: 5,500,000 ملايين سهم

إجمالي القيمة: 409,805,000 ملايين دولار

يشغل شريك «باين كابيتال» مقعداً في مجلس إدارة شركة الحوسبة السحابية «نيوتانكس». الصيف الماضي، قامت «باين» بتحويل سند، وحصلت على 16.9 مليون سهم. صرح دي غرون آنذاك بأن الشركة لا تعتزم البيع. بعد ثمانية أشهر، باعت «باين» نحو ثلث حصتها، وسجل البيع باسم دي غرون. بين تحويل السندات في يوليو وبيع الأسهم في 4 مارس، ارتفع سهم «نيوتانكس» بأكثر من 56%. ومنذ عملية البيع، تراجع السهم بنسبة 20%. ورفضت الشركة التعليق.

5. تشاك ديفيس

المنصب: عضو مجلس الإدارة، «أكسيس كابيتال هولدينغز»

إجمالي الأسهم المبيعة: 4,373,673 ملايين سهم

إجمالي القيمة: 399,999,882 مليون دولار

يشغل الرئيس المشارك لـ«ستون بوينت كابيتال» مقعداً في مجلس إدارة شركة التأمين وإعادة التأمين «أكسيس» في برمودا. في فبراير ومارس، وافقت «أكسيس» على صفقتي إعادة شراء أسهم بقيمة 200 مليون دولار لكل منهما من خلال أداة استثمارية تديرها «ستون بوينت».

6. ستيفن كوهين

المنصب: رئيس مجلس إدارة «بالانتير تكنولوجيز»

إجمالي الأسهم المبيعة: 4,060,000 ملايين سهم

إجمالي القيمة: 337,239,916 مليون دولار

باع مسؤولون في «بالانتير» أسهماً تزيد قيمتها على 4 مليارات دولار في العام الماضي، واستمر الاتجاه في 2025. باع كوهين أسهماً بقيمة أكثر من 337 مليون دولار في الربع الأول بموجب خطة 10b5-1. تعرض سهم الشركة لتقلبات حادة؛ إذ تضاعف تقريباً من منتصف يناير إلى منتصف فبراير، ولا يزال مرتفعاً بنسبة 24% منذ بداية العام بفضل اهتمام المستثمرين بصناعة الدفاع. تبلغ ثروة كوهين حالياً نحو 3.3 مليارات دولار، معظمها من خيارات أسهم الشركة ومقرها في دنفر.

7. جيمي دايمون

المنصب: رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، «جيه بي مورغان تشيس»

إجمالي الأسهم المبيعة: 866,361 مليون سهم

إجمالي القيمة: 233,776,513 مليون دولار

باع دايمون أسهماً بقيمة تزيد على 233 مليون دولار في 20 فبراير، بعد يومين من وصول سهم البنك إلى أعلى مستوياته في 2025. كانت هذه أول عملية بيع له منذ نحو عام، لكنه واصل البيع في الربع الثاني. في 14 أبريل، باع 133,639 سهماً إضافياً بقيمة 31.5 مليون دولار، ليصل إجمالي قيمة مبيعاته هذا العام إلى أكثر من ربع مليار دولار.

8. إريك ليفكوفيسكي

المنصب: رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، «تيمبوس إيه آي»

إجمالي الأسهم المبيعة: 4,052,579 ملايين سهم

إجمالي القيمة: 231,462,927 مليون دولار

طرح الشريك المؤسس لـ«غروبون» شركته الصحية المدعومة من «جوجل» للاكتتاب العام في يونيو، ومنذ ذلك الحين ارتفعت أسهمها بأكثر من 9%. أفاد متحدث باسم الشركة التي تتخذ من شيكاغو مقراً لها بأن بعض مبيعات ليفكوفيسكي تمت لتغطية نفقات الطرح. ذكر المتحدث أن الرئيس التنفيذي لديه خطة 10b5-1 تقتضي بيع 1% من أسهمه كل ربع سنوي.

9. تيد ساراندوس

المنصب: الرئيس التنفيذي المشارك، «نتفلكس»

إجمالي الأسهم المبيعة: 199,063 مليون سهم

إجمالي القيمة: 194,880,917 مليون دولار

اعتمد ساراندوس خطة تداول جديدة 10b5-1 في أكتوبر لبيع 199,063 سهماً قبل فبراير 2026. باع هذا العدد من الأسهم في 30 يناير، محققاً نحو 173 مليون دولار بعد إنفاق 21 مليون دولار لتنفيذ الخيارات التي تنتهي صلاحيتها بين 2026 و2032. رفض متحدث باسم «نتفلكس» التعليق على الأمر.

10. ترافيس بورسما

المنصب: الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة، «داتش بروز»

إجمالي الأسهم المبيعة: 2,500,000 مليون سهم

إجمالي القيمة: 189,611,197 مليون دولار

باع بورسما، الشريك المؤسس لسلسلة القهوة «داتش بروز»، 2.5 مليون سهم بقيمة تقارب 190 مليون دولار خلال خمسة أيام في فبراير. كانت الأسهم مملوكة لصناديق اتئمانية يسيطر عليها بورسما الذي أسس الشركة ومقرها في أوريغون مع شقيقه الراحل في عام 1992. أصبح مليارديراً في عام 2021 بعد إدراج الشركة في البورصة.