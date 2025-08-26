تراجع الأسهم الأمريكية وسط عمليات جني أرباح

تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تداولات أمس في ظل عمليات جني أرباح أعقبت المكاسب التي حققتها وول ستريت في نهاية الأسبوع الماضي، على خلفية تلميح رئيس الفيدرالي جيروم باول بإمكانية خفض الفائدة. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.25% أو 103 نقاط إلى 45566 نقطة.

كما هبط مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.25% أو 15 نقطة إلى 6450 نقطة. ونزل مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4% أو 91 نقطة إلى 21406 نقاط.

وارتفع سهم «إنتل» بنسبة 2.9% إلى 25.51 دولاراً، بعدما أعلنت الحكومة الأمريكية الاستحواذ على حصة 10% من أسهم الشركة، غير أن «إنتل» حذرت من أن الصفقة قد تنطوي على مخاطر لأعمالها، بما في ذلك الإضرار بمبيعاتها الدولية.

ويترقب المستثمرون خلال الأسبوع الحالي نتائج أعمال «إنفيديا» عقب إغلاق جلسة الأربعاء، تليها نتائج كل من «ديل» و«مارفيل تكنولوجي»، للبحث عن مؤشرات حول استمرار زخم قطاع التكنولوجيا.

الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية الاثنين بعد أن اقتربت من أعلى مستوياتها على الإطلاق في الجلسة السابقة وسط تفاؤل بشأن تيسير السياسة النقدية الأمريكية، في حين لامست أسهم شركة جيه.دي.إي بيت أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات بعد صفقة استحواذ.

وقفز سهم جيه.دي.إي بيت 17.2%، ملامساً أقوى مستوى له منذ سبتمبر 2022، بعد أن قالت كيورنج دكتور بيبر إنها ستشتري شركة القهوة الهولندية في صفقة بقيمة 15.7 مليار يورو (18.4 مليار دولار).

وبلغت قيمة شركة جيه.دي.إي بيت 12.76 مليار يورو حتى أحدث إغلاق. وتعرضت الأسواق الأوسع نطاقاً لضغوط في أعقاب الارتفاع الذي شهدته يوم الجمعة عندما أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول إلى احتمال خفض سعر الفائدة الشهر المقبل، مشيراً إلى تزايد المخاطر التي تواجه سوق العمل.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% خلال التعاملات، وانخفض المؤشر داكس الألماني 0.5% وتراجع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.4% ولم تفتح البورصة البريطانية بسبب عطلة رسمية.

وتأثر مؤشر ستوكس 600 بهبوط سهم أورستد الدنماركية، والذي خسر 15.5% بعد أن أمرت إدارة ترامب الشركة بوقف البناء المتقدم في مشروع طاقة رياح بحرية بالقرب من رود آيلاند. وقالت أورستد إنها ستمضي قدماً في إصدار الحقوق المخطط له على الرغم من الأمر الأمريكي.

ونزلت أسهم شركات طاقة متجددة أخرى من بينها فيستاس ويند وسيمنس إنرجي، وهبط سهماهما 3.2% و2% على الترتيب.

وهوى سهم شركة فالنيفا الفرنسية لصناعة الأدوية 20% تقريباً بعد أن علقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترخيصها للقاح فيروس شيكونجونيا بأثر فوري.

اليابان

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني للجلسة الثانية على التوالي الاثنين بقيادة أسهم التكنولوجيا مع تفاعل السوق المحلية والتفاؤل بشأن سياسة نقدية أكثر تيسيراً في الولايات المتحدة.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.4% ليغلق عند 42807.82 نقاط. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بما يقل قليلاً عن 0.2%.

وجاءت مجموعة سوفت بنك وشركة صناعة معدات اختبار الرقائق أدفانتست ضمن أكبر المساهمين في تقدم المؤشر نيكاي، إذ ارتفع سهماهما بمقدار 3.5% و1.1% على الترتيب.

وفي كلمة حظيت بمتابعة واسعة في ندوة جاكسون هول السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الجمعة، أشار رئيس البنك جيروم باول إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وفي الاتجاه الآخر، سلط محافظ بنك اليابان (المركزي) كازو أويدا الضوء على نمو الأجور الذي يزكي الظروف لاستئناف رفع أسعار الفائدة. وأدى التباين في سياسة البنك المركزي إلى ارتفاع قيمة الين، ما أثر سلباً على توقعات الإيرادات بالنسبة للمصدرين اليابانيين.

وقال فوميكا شيميزو، الخبير في شركة نومورا: إن تزايد احتمالات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة جاء بمثابة دعم لأسهم التكنولوجيا في وول ستريت واليابان.

وأضاف شيميزو: «نتيجة لذلك، فإن الأسهم اليابانية المرتبطة بأشباه الموصلات تظهر أيضاً قوة وتقود السوق».

وتابع: «هناك احتمال أن يكون الاتجاه الصعودي الطفيف الأحدث للين هو الذي يؤثر على السوق». وارتفع 118 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكاي مقابل انخفاض 107 أسهم.

وصعد سهم توتو 7.9 بالمئة مسجلاً أكبر مكاسب بالنسبة المئوية على المؤشر القياسي بعد أن قالت شركة صناعة المراحيض الفاخرة يوم الجمعة إنها ستفتتح مصنعاً بقيمة 224 مليون دولار في ولاية جورجيا بجنوب الولايات المتحدة، في تحويل للإنتاج بعيداً عن آسيا.

والخاسر الأكبر على المؤشر هو شركة تيرومو التي انخفض سهمها 4% بعد إعلانها عن خطط لإنفاق 1.5 مليار دولار لشراء شركة أورجانوكس البريطانية، المتخصصة في تكنولوجيا حفظ الأعضاء.