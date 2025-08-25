نيكاي يواصل الارتفاع لليوم الثاني على التوالي

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني للجلسة الثانية على التوالي اليوم الاثنين بقيادة أسهم التكنولوجيا مع تفاعل السوق المحلي بالتفاؤل بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

صعد نيكاي 0.7 بالمئة إلى 42922.33 نقطة عند استراحة منتصف النهار. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة.

وكانت أسهم مجموعة سوفت بنك وأدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق أكبر المساهمين في ارتفاع نيكاي حيث ارتفعت الأولى 2.9 بالمئة والثانية 1.7 بالمئة.

وجاء الصعود بعد كلمة ألقاها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في ندوة جاكسون هول يوم الجمعة، حيث أشار إلى احتمال خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

في المقابل، سلط محافظ بنك اليابان كازو أويدا الضوء على نمو الأجور باعتباره عاملا يهيئ الظروف لاستئناف رفع أسعار الفائدة، ما أدى إلى ارتفاع الين وتراجع التوقعات بشأن إيرادات المصدرين اليابانيين.

وقالت فوميكا شيميزو الخبيرة الاستراتيجية لدى نومورا "الاحتمالات المتزايدة لخفض الفائدة في الولايات المتحدة كانت بمثابة دافع قوي لأسهم التكنولوجيا في وول ستريت واليابان".

وأضافت شيميزو أنه نتيجة لذلك، تُظهر أسهم شركات أشباه الموصلات اليابانية أداء قويا وتقود السوق، رغم أن الاتجاه الصعودي الطفيف الأخير للين قد يشكل ضغطا على السوق".

وسجل المؤشر نيكاي ارتفاعا في أسهم 133 شركة مقابل انخفاض 90 شركة.

وكان سهم شركة توتو المتخصصة في صناعة المراحيض الفاخرة، أكبر الرابحين على المؤشر إذ قفز 7.9 بالمئة بعد إعلانها يوم الجمعة أنها ستفتح مصنعا بقيمة 224 مليون دولار في ولاية جورجيا الأمريكية، في تحول عن الإنتاج في آسيا.

وجاءت شركة نيديك لصناعة المحركات في المرتبة الثانية من حيث المكاسب بصعود ستة بالمئة.

أما أكبر الخاسرين على المؤشر فكان سهم تيرومو الذي هبط 3.6 بالمئة عقب إعلانها عزمها إنفاق 1.5 مليار دولار للاستحواذ على شركة أورجانوكس البريطانية المتخصصة في تقنيات حفظ الأعضاء.