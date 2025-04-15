الأسهم الأوروبية ترتفع وسط تقييم خطط الرسوم الجمركية سريعة التغير

ارتفعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء مع تقييم المستثمرين لخطط الرسوم الجمركية الأمريكية سريعة التغير، فيما انخفض سهم إل.في.إم.إتش بعدما سلطت إيرادات الشركة المخيبة للآمال في الربع الأول الضوء على الضرر الناجم عن الحرب التجارية.

وخلال التعاملات صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي نحو 1 % وكذلك معظم المؤشرات الأوروبية باستثناء المؤشر الفرنسي كاك 40 الذي انخفض 0.1 % متأثرا بهبوط سهم إل.في.إم.إتش، أكبر شركة للمنتجات الفاخرة في العالم، 7.7 % .

وقالت الشركة إن المتسوقين في الولايات المتحدة خفضوا إنفاقهم على منتجات التجميل والمشروبات، كما ظلت المبيعات في الصين ضعيفة خلال الربع الأول.

وتراجعت أسهم شركات مماثلة، مثل ريتشمونت وكيرينج ومونكلر، بين 1.4 و2.6 % .

لكن المؤشرات داكس الألماني وإيبكس الإسباني وفاينانشال تايمز 100 البريطاني ارتفعت بين 0.6 % و0.7 %.

وزاد مؤشر السيارات وقطع الغيار 2.2 % ليقود مكاسب القطاعات بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس تعديل الرسوم الجمركية المفروضة بنسبة 25 % على واردات السيارات وقطع الغيار من المكسيك وكندا ودول أخرى.

وقال جورجيوس ليونتاريس كبير مسؤولي الاستثمار في سويسرا ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى قسم الخدمات المصرفية الخاصة والثروات في بنك إتش.إس.بي.سي "هناك أجواء إيجابية، إذ تستوعب السوق التعديل المؤقت لرسوم السيارات الذي يجري الحديث عنه، ولا تزال تتفاعل مع الإعفاء الذي حظي به قطاع الإلكترونيات، وإن كان مؤقتا".

وينتظر المستثمرون الآن اجتماع السياسة النقدية الذي سيعقده البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، ويتوقعون على نطاق واسع خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وقفز سهم بي.إي سيميكوندكتور إندستريز 6.8 % بعدما اشترت شركة أبلايد ماتيريلز الأمريكية لتوريد معدات الرقائق لأجهزة الكمبيوتر حصة 9 % في الشركة الهولندية.

وزاد سهم إريكسون لصناعة معدات الاتصالات 6.9 % بعدما أعلنت الشركة تحقيق أرباح أساسية في الربع الأول بأفضل كثيرا من المتوقع.