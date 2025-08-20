أسهم أوروبا تتراجع عن أعلى مستوياتها في 5 أشهر

تراجعت الأسهم الأوروبية الأربعاء، عن أعلى مستوى لها عند الإغلاق في 5 أشهر والذي سجلته في الجلسة السابقة بعد أن اقتفت أسهم شركات التكنولوجيا أثر الأداء الضعيف لنظيراتها في وول ستريت وفي الوقت الذي تعرض فيه قطاع الدفاع لضغوط لليوم الثاني.

WhatsApp Image 2025-08-20 at 12.51.45

وخلال التعاملات هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % مع انخفاض معظم البورصات الرئيسية.

ونزل مؤشر فاينانشال تايمز 100 بنسبة 0.2 % بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى 3.8 % في يوليو موز إلى أعلى مستوى له منذ يناير عام 2024 بما يتماشى مع توقعات بنك إنجلترا.

وهبطت أسهم الشركات المرتبطة بالدفاع 1.5 % في التعاملات المبكرة. وعانت هذه الأسهم في الجلسة السابقة من أسوأ يوم لها في أكثر من شهر تحت ضغط الأنباء عن قمة محتملة بين أوكرانيا وروسيا بعدما أدت آمال وقف التصعيد إلى انخفاض الطلب على الأصول ذات الصلة بالأنشطة العسكرية.

وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا 1 % تقريبا بعد يوم من تراجع أسهم نظيراتها الأمريكية بسبب المخاوف من فقاعة في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي والضبابية بشأن توقعات أسعار الفائدة.

وهبط سهم مجموعة ألكون السويسرية الأمريكية للعناية بالعيون 9.8 % بعد أن خفضت الشركة توقعاتها لصافي المبيعات لعام 2025 بسبب التأثير المتوقع للرسوم الجمركية الأمريكية.