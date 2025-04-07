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أعمال

10 أسهم محلية تتخطى بمكاسبها تراجعات الأسواق

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سامح الليثي

حافظت 10 أسهم محلية بالإمارات على ثباتها الربحي في مواجهة موجة التراجعات التي امتدت آثارها إلى الأسواق المحلية خلال جلسات افتتاح الأسبوع اليوم الاثنين بما قلص معدل تراجع المؤشرت في إغلاق الأسواق .

وضمت الأسهم الرابحة في سوق دبي المالي 5 أسهم شملت كلا من سهم مصرف الإمارات الإسلامي و"أم باور" وسهم "الامارات ريت " إضافة إلى كل من سهم "املاك" و"الاتحاد العقارية "

فيما جاءت 5 اسهم أخرى بمقدمة الربحية في سوق أبوظبي المالي سهم "الخليج الإستثمارية" ثم سهم "تكافل" وسهم شركة " فودكو" وسهم "شركة "ابوظبي للتوزيع " ثم سهم "حياة".