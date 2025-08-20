نيكاي يهبط لليوم الثاني على التوالي بقيادة أسهم الرقائق

انخفض المؤشر نيكاي الياباني لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء، مبتعدا عن مستويات قياسية مرتفعة متأثرا بانخفاض أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية.

وهوى سهم سوفت بنك جروب 8.29 بالمئة بينما نزل سهم أدفانتست لمعدات اختبار الرقائق 5.4 بالمئة.

وجاءت هذه الخسائر بعد هبوط المؤشر ناسداك الذي يضم الكثير من أسهم التكنولوجيا في التعاملات بالولايات المتحدة خلال الليل، مع انخفاض سهم إنفيديا 3.5 بالمئة، في أكبر تراجع له خلال أربعة أشهر تقريبا.

ونزل المؤشر نيكاي 225 بنسبة 1.1 بالمئة إلى 43047.25 نقطة خلال التعاملات المبكرة. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة.

وصعد 130 سهما على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 92 سهما.

وقال محللون إن من المحتمل أن يتراجع المؤشر نيكاي عن المستويات القياسية المسجلة في الآونة الأخيرة مع اقتراب نهاية العام.

وتجاوز المؤشر أمس الثلاثاء المستوى القياسي السابق خلال جلسة الذي سجله الأسبوع الماضي ليلامس 43876.42. ووفقا لمتوسط تقديرات 18 محللا تم استطلاع آرائهم في الفترة من الثامن حتى 18 أغسطس، من المتوقع أن يتراجع المؤشر مرة أخرى إلى 42 ألف نقطة في نهاية ديسمبر.