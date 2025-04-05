5.2 مليارات درهم تداولات الأسهم المحلية في 3 جلسات

شهدت أسواق المال المحلية معدلاً قياسياً في تداولات الأسهم، رغم ضغوط الأزمة التي شابت أسواق المال العالمية نتيجة تداعيات رسوم ترامب التجارية، مع تنفيذ 103 آلاف صفقة خلال 3 أيام بقيمة إجمالية 5.2 مليارات درهم.

وواصلت أسواق المال المحلية، أمس، صمودها مقلصة الانعكاسات السلبية ليغلق سوق دبي على تراجع بنحو 1.5 % عند 4951.4 نقطة، وأغلق سوق أبوظبي على تراجع 0.76 % عند 9257 نقطة.

وحققت الأسهم المحلية 1.7 مليار درهم إجمالي سيولة عبر 35.1 ألف صفقة، منها 1.1 مليار درهم في أبوظبي عبر 21.4 ألف صفقة، فيما سجلت سيولة الأسهم المدرجة في سوق دبي 632 مليون درهم عبر 13.7 ألف صفقة.

وتصدر القطاعان المالي والاستثماري أسهم الشركات الأعلى ارتفاعاً في سوق دبي أمس، وارتفع سهم «الوطنية للتأمينات» 14.8 % يليه «الإمارات ريت» 2.7 % وارتفع «بنك دبي التجاري» 2.2 % و«تكافل الإمارات» 1.5 %.

وتصدرت الصناعة والشركات الاستثمارية الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، وارتفع سهم «رابكو» 6 % و«الخليج الاستثمارية» 5.2 % و«إسمنت الخليج» 3.8 % و«تكافل» 3.7 %.