الأسهم العربية تصمد في وجه الصدمة العالمية

أغلقت أسواق الأسهم في المنطقة العربية على انخفاض، أمس، بسبب مخاوف من أن الرسوم الجمركية الأمريكية المضادة ستؤدي إلى تفاقم التوتر التجاري العالمي وقد تدفع العالم إلى الركود.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيفرض رسوماً بنسبة عشرة بالمئة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة ورسوماً جمركية أعلى على عدد من أكبر الشركاء التجاريين للبلاد.

الإمارات

تماسكت أسواق المال المحلية في ختام جلسات، الخميس، في مواجهة التحديات التي عصفت بأسواق المال العالمية ليغلق سوق دبي المالي مؤشره عند مستوى 5027 نقطة، منخفضاً 1.66%، بينما أغلق مؤشر سوق أبوظبي المالي في المقابل عند مستوى 9257 نقطة، متراجعاً 0.82%.

وبشكل عام حققت الأسهم المحلية إجمالي سيولة ناهزت 1.6 مليار درهم، وذلك عبر إجراء أكثر من 33 ألف صفقة تمت في تداولات أسواق المال بالدولة.

ووفق توزيع السيولة المحققة، جاوزت السيولة في سوق أبوظبي المالي مليار درهم تمت عبر أكثر من 21.4 ألف صفقة فيما ناهزت السيولة التي حققتها الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي 600 مليون درهم خلال 11.6 ألف صفقة تمت في جلسات أمس.

سوق دبي

وعلى صعيد أداء الأسواق، تركزت الأسهم الأكثر ربحية في سوق دبي المالي في كل من القطاع الاستثماري والصناعة والقطاع اللوجيستي، حيث تصدر سهم «مزايا» ربحية السوق في ختام جلسات أمس، محققاً نمواً قدره 13.7% تلاه كل من سهمي شركة «الصناعات الوطنية القابضة» بنسبة 12.1% وسهم «ديبا» 5% ثم سهمة شركة «اجيلتي» بنسبة 4.7%.

فيما تراجعت أسهم أخرى بشكل نسبي خلال تداولات أمس منها سهم شركة «إعمار العقارية» بنسبة 9.6% ثم سهم «الوطنية للتأمينات» بنسبة 5.9% وسهم شركة «تبريد» بنسبة 5.4% ثم سهم شركة «الاتحاد العقارية» بنسبة 4.6%.

سوق أبوظبي

بينما جاءت أكثر الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي المالي في قطاعات التأمين والصناعة والمصارف والعقار، حيث تصدر سهم شركة «الإمارات للتأمين» بنسبة 6.7% ثم سهم شركة «فودكو» بنسبة 6.5% تلاهما سهم «بنك أم القيوين» بنسبة 3.3% فيما نما سهم شركة «حياة للتأمين» بنسبة 2%.

في المقابل، كان سهم «بالمز» الأكثر تراجعاً في سوق أبوظبي خلال تداولات أمس بنسبة وصلت 9.74% بينما سهم «تكافل» بنسبة 9.71% وتقلص سهم «الخليج الاستثمارية» بنسبة 9% فيما أغلق سهم «الخليج للمشاريع الطبية» على تراجع 5.2% مع أخر تداولاته في جلسات أمس.

البورصات العربية

انخفض المؤشر السعودي 1.2 بالمئة متأثراً بانخفاض سهم مصرف الراجحي 1.4 بالمئة وسهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بما يعادل 4.9 بالمئة. وتراجع سهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو 1.7 بالمئة.

وقال المحلل الاقتصادي، جوزيف ضاهرية، المدير العام في تيك ميل، إن هبوط البورصة السعودية قاده تراجع في الثقة هيمن على الأسواق الإقليمية والعالمية في أعقاب إعلان الرسوم الجمركية الأمريكية.

وأضاف «أثر الانخفاض المصاحب في أسعار النفط سلباً على أداء السوق السعودية» بحسب تصريحات نقلتها «رويترز». وانخفضت أسعار النفط، وهي محفزة للأسواق المالية الخليجية، بما يعادل ستة بالمئة بعدما وافقت ثماني دول في تحالف أوبك+ على المضي في خطة رفع إنتاج النفط في مايو وتسريع وتيرتها.

وخسر مؤشر البحرين 0.6 بالمئة ليغلق عند 1950 نقطة.

وهبط المؤشر الكويتي 0.4 بالمئة إلى 8595 نقطة.

ولا تزال بورصتا قطر وسلطنة عمان في عطلة بمناسبة عيد الفطر.

مصر

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر، والذي استأنف التداول بعد عطلة استمرت أربع جلسات، على انخفاض بنحو 1% مع تراجع سهم البنك التجاري الدولي 3.3 بالمئة.

وفي سياق متصل، أظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال، انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال مارس وسط ضعف الطلب، ليسجل بذلك أول تباطؤ منذ بداية العام الجاري.