نيكاي يسجل ارتفاعاً قياسياً عند بداية التعاملات

سجل مؤشر نيكاي الياباني مستوى قياسياً مرتفعاً عند الفتح اليوم الاثنين، مقتفياً أثر ارتفاع مؤشر داو جونز الأسبوع الماضي، وتصدر سهم شركة فاست ريتيلنج مالكة العلامة التجارية يونيكلو المكاسب.

وبحلول الساعة 0015 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر نيكاي 0.6 بالمئة إلى 43628.21 نقطة. وسجل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ارتفاعا قياسيا وزاد 0.4 بالمئة إلى 3120.15 نقطة.

أغلق المؤشر داو جونز للأسهم القيادية على ارتفاع يوم الجمعة بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي خلال اليوم.

ومع ذلك، تراجعت مؤشرات وول ستريت الأخرى، إذ ألقت البيانات المتضاربة بظلالها على خطوة السياسة النقدية التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع سهم فاست ريتيلينج 1.38 بالمئة ليقدم أكبر دفعة للمؤشر نيكاي.

وأثرت أسهم الشركات القيادية في مجال التكنولوجيا على المؤشر نيكي، وانخفض سهما سوفت بنك وسوني 0.42 بالمئة.