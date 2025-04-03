الرسوم الجمركية الأمريكية تحاصر الأسهم العالمية

انخفضت الأسهم الأوروبية، أمس، تحت ضغط الرسوم الجمركية الأمريكية، التي قد تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي، وارتفاع التضخم.

وفي ختام جلسة التداولات، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.50 %، إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين، منخفضاً بنحو 4.6 % عن أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي بلغه في مارس.

كما تراجع المؤشر داكس الألماني 0.66 % وفايننشال تايمز البريطاني 0.30 % وكاك الفرنسي 0.22 % وفوتسي الإيطالي 0.27 %.

وكانت خسائر أسهم شركات الأدوية الأكثر تأثيراً في المؤشر الرئيسي، ومن بينها انخفاض سهم نوفو نورديسك 1.8 %. وتضاعف الدخل السنوي والعائد على الاستثمارات لشركة نوفو القابضة، المالكة للحصة الحاكمة في شركة صناعة الأدوية، إلى مستوى غير مسبوق، بلغ 8 مليارات يورو (8.66 مليارات دولار) في 2024، على الرغم من انخفاض إجمالي أصولها المُدارة بمستوى طفيف.

وارتفع سهم سفيتسر 31.1 % ، بعد أن قدمت إيه.بي.مولر القابضة الدنماركية، عرضاً نقدياً للاستحواذ على شركة الخدمات البحرية، بقيمة تسعة مليارات كرونة دنماركية (1.30 مليار دولار).

اليابان

وفي اليابان، أغلق المؤشر نيكاي، على ارتفاع طفيف، بعد التذبذب بين المكاسب والخسائر. وأنهى «نيكاي» التداول على ارتفاع 0.28 %، عند 35725.87 نقطة. وهبط في وقت سابق من الجلسة 0.56 % ، ليصل إلى 35426.33 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 11 سبتمبر، بعد أن افتتح الجلسة على ارتفاع. كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في بداية التعاملات، لكنه سرعان ما عكس الاتجاه ليتراجع 1.17 % ، وأغلق منخفضاً 0.43 %.

وسجل نيكاي أداء أفضل نسبياً، مع ارتفاع بعض الأسهم ذات الثقل الأكبر على المؤشر، بما في ذلك سهم شركة فاست ريتيلنج، المالكة للعلامة التجارية يونيكلو، الذي صعد 3.74 % ، وسهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق، الذي قفز 2.55 % .

وتعافى السهمان من أدنى مستوياتها في عدة أشهر، التي سجلاها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتعرضت أسهم الطاقة لضغوط، بشكل خاص في بورصة طوكيو، بعد أن تراجعت أسعار النفط الخام عن أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع عند التسوية أمس.

وهوت أسهم قطاع الكهرباء والغاز 2.25 % ، وأسهم قطاع التعدين، بما في ذلك شركات التنقيب عن النفط، بنسبة 2.0 %.

وسجل قطاع شركات صناعة السيارات وموردي قطع الغيار، ثاني أفضل أداء بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو للأوراق المالية، إذ ارتفع 0.86 %، لكنه لم يبتعد عن أدنى مستوى في أربعة أشهر تقريباً، والذي سجله يوم الاثنين، في نهاية سلسلة هبوط حاد استمرت 3 أيام.