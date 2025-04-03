عودة قوية لمؤشر سوق دبي بعد انتهاء عطلة العيد

استأنف سوق دبي المالي نشاطه بعودة قوية في حركة مؤشره عقب انتهاء عطلة عيد الفطر مرتفعاً بنسبة 0.31% ليغلق بختام تداولات أمس على 5112 نقطة مقارنة بـ5096 نقطة قبيل العطلة.

وعلى صعيد الأداء تركزت الأسهم الأكثر ربحية في سوق دبي المالي في كل من قطاعات التأمين والاستثمارات المالية والمصارف حيث تصدر سهم «سكون تكافل» ربحية السوق محققاً نمواً قدره 14.8% تلاه كل من سهمي «الوطنية القابضة» بنسبة نمو 14.5% وسهم «الاستشارات المالية» بنسبة نمو 7.8% ثم سهم «بنك المشرق» بنسبة 6.9%.

وارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 0.7% عند 13.45 درهماً، هو آخر يوم لاستحقاق توزيعات الأرباح السنوية.

ومن أبرز الأسهم المرتفعة سهم طلبات المرتفع بنسبة تجاوزت 2% عند 1.45 درهم، وأقفل سهم دريك آند سكل على ارتفاع طفيف عند 0.340 درهم، وارتفع سهم سالك بنسبة 1.4% عند 5.10 دراهم.

مقابل ذلك شابت أسهم أخرى تراجعات نسبية خلال تداولات أمس منها تراجع سعر سهم شركة «مزايا» بنسبة 9.3% ثم سهم شركة «الرمز» بنسبة 5.5% وسهم بنك «السلام السودان» 2.2% تلاها سهم بنك «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.7%، وتراجع سهم الاتحاد العقارية في أول جلسات التداول بعد العيد بنسبة 1% عند 0.554 درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض 0.36% ليستقر عند مستوى 9334 نقطة.

وجاء أكثر الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي المالي في كل من قطاعي الصناعة والعقار حيث تصدر سهم شركة «أسمنت الفجيرة» بنسبة 14.6% تلاه سهم شركة «الخليج للمشاريع الطبية» بنسبة 8.3% ثم سهم «رأس الخيمة للأسمنت» بنسبة 5.4% فيما حقق سهم «إشراق» نمواً بنسبة 4.9%، وارتفع سهم أدنوك للغاز بشكل طفيف وبفلس واحد عند 3.21 دراهم.

في المقابل كان سهم «أي 7» الأكثر تراجعاً في سوق أبوظبي خلال تداولات أمس بنسبة وصلت إلى 10% تلاه سهم شركة «طاقة» بنسبة 9.9% ثم سهم شركة «حياة للتأمين» بنسبة 8.1% بينما أغلق سهم «شيميرا ستاندرد» بختام تداولات أمس على تقلص بنسبة 5.1%، كما انخفض سهم الدار العقارية بنسبة 2% عند 8.25 دراهم.

السيولة

وبشكل عام حققت الأسهم المحلية إجمالي سيولة بلغ 1.86 مليار درهم وذلك عبر إجراء قرابة 34.9 ألف صفقة تمت في تداولات أسواق المال بالدولة أمس.

ووفق توزيع السيولة المحققة قاربت السيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.2 مليار درهم تمت عبر أكثر من 22.5 ألف صفقة فيما ناهزت السيولة التي حققتها الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي 660 مليون درهم خلال 12.4 ألف صفقة تمت في جلسات أمس.

إفصاحات

• أعلن سوق دبي المالي نقل إدراج أسهم شركة تكافل الإمارات من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى اعتباراً من أمس 2 أبريل 2025. وأوضح السوق في بيان ، أن قرار نقل أسهم الشركة جاء نتيجة انخفاض نسبة خسائرها المتراكمة إلى أقل من 50% من رأس مالها وذلك بناءً على بياناته المالية السنوية لعام 2024.

• أعلن سوق دبي المالي أن أمس 2 أبريل 2025، كان آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح النقدية لشركة إعمار العقارية.

وكانت الجمعية العمومية لشركة إعمار العقارية، المنعقدة يوم 25 مارس 2025، قد صادقت على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 100% (ما يعادل 100 فلس/ للسهم) من رأس المال عن عام 2024.

• أعلن سوق دبي المالي أن أمس 2 أبريل 2025، كان آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح النقدية لشركة الوطنية للتبريد المركزي – تبريد.

وكانت الجمعية العمومية لشركة تبريد المنعقدة يوم 25 مارس 2025، قد صادقت على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 15.5% (ما يعادل 15.5 فلساً / للسهم) من رأس المال عن عام 2024.