قبل الرسوم الجمركية الجديدة.. الأسهم الأمريكية تتراجع والأوروبية تنتعش



فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض، الثلاثاء، مع استعداد المستثمرين لتبعات محتملة لإعلان فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة، في حين أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن مستشارين في البيت الأبيض صاغوا مقترحاً لفرض رسوم جمركية بنحو 20 % على معظم الواردات إلى الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادر أن فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحث استخدام الإيرادات التي من المتوقع أن تصل لمليارات الدولارات من الرسوم الجمركية الجديدة من أجل تمويل تنفيذ تعديلات ضريبية.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 154.65 نقطة أو 0.65 % إلى 41845.98 نقطة، ونزل ستاندرد آند بورز 23.54 نقطة أو 0.41 % إلى 5591.31 نقطة، وخسر مؤشر ناسداك 21 نقطة أو 0.12 % إلى 17276.19 نقطة.

وارتفعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، بعد تراجعها في الجلسة الماضية رغم استمرار الحذر قبل بداية تطبيق رسوم جمركية أمريكية مضادة.

وخلال التعاملات ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.02 % بعد تسجيل أداء قوي في الربع الأول من العام الجاري، إذ أدى تعديل في السياسات المالية في ألمانيا وتباطؤ اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة إلى اجتذاب المستثمرين للمنطقة.

ومن المقرر أن يعلن البيت الأبيض، الخميس، جولة جديدة من الرسوم الجمركية المضادة لم تتضح تفاصيلها بعد.

ودفعت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب الحرب التجارية المستثمرين إلى العزوف عن المخاطرة، الاثنين، ما دفع المؤشر ستوكس 600 إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين.

وخفض بنك جولدمان ساكس الثلاثاء توقعاته للمؤشر القياسي الأوروبي خلال 12 شهراً إلى 570 نقطة من 580 نقطة في تقديرات سابقة، بسبب التداعيات المحتملة للرسوم الجمركية الأمريكية.

وتقدمت جميع القطاعات الرئيسية في أوروبا بقيادة قطاعي الرعاية الصحية والبنوك.

وارتفع سهم بافاريان نورديك بنحو 2 % بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الدنمركية أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على تركيبة جديدة من لقاحها لجدري القردة.

توقعات التجارة

وواجه مؤشر نيكاي الياباني صعوبة في الصعود وظل قرب أدنى مستوى في 8 أشهر مع استعداد المتعاملين لجولة أخرى من الرسوم الجمركية الأمريكية من المرجح أن تؤثر على مبيعات المصدرين اليابانيين.

وأغلق نيكاي دون تغير يذكر عند 35624.48 نقطة بعد أن فشل في الحفاظ على ارتفاع سجله في التعاملات الصباحية.

وسجل المؤشر القياسي انخفاضا بنسبة 10.7 % في الربع الأول هو أكبر هبوط منذ بداية 2020 وقت بدء جائحة كوفيد-19، إذ أثرت توقعات التجارة القاتمة سلبا على شركات يابانية تصدر منتجاتها بينما استفاد الين من الإقبال عليه كملاذ آمن.

وأغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقا على ارتفاع 0.1 % عند 2661.73 نقطة كما سجل انخفاضا فصليا أقل بكثير بلغ 4.5 %.

وقال شووتارو ياسودا محلل السوق لدى توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري «قلص نيكاي مكاسبه مع تأثير صعود الين على المصدرين».

وهبط سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 2.9 % وخسر سهم فوجيكورا لصناعة الكابلات 3.1 % ونزل سهم ألبس ألباين المصنعة لمكونات الإلكترونيات 5%، في أكبر انخفاض على المؤشر نيكاي.