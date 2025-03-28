ارتفاع التضخم يضغط على مؤشرات «وول ستريت»

انخفضت مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية الرئيسية الجمعة بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع ضغوط الأسعار الأساسية بأكثر من المتوقع في الشهر الماضي، مما أثار مخاوف من أن سياسات التعريفات الجمركية التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تؤدي إلى زيادة في التضخم.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 53.9 نقطة أو 0.13 % عند الفتح إلى 42245.82 نقطة، وتراجع ستاندرد اند بورز 14.1 نقطة أو 0.25 % إلى 5679.2 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك 81.9 نقطة أو 0.46 إلى 17722.087 في مستهل التداولات.

وانخفضت الأسهم الأوروبية في نهاية أسبوع شابته مخاوف من التداعيات الاقتصادية العالمية لحرب تجارية متصاعدة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وخلال التعاملات انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % بعد يومين متتاليين من الهبوط ويتجه لخسارة أسبوعية 0.8 % حتى الآن.

وتراجع المؤشر داكس الألماني الذي يتأثر عادة بالتطورات التجارية 0.6 %.

وقفز سهم يوبيسوفت 7.2 % بعد أن أعلنت شركة ألعاب الفيديو الفرنسية تأسيس شركة تابعة ستستثمر فيها تينسنت الصينية 1.16 مليار يورو (1.25 مليار دولار).

وتراجع المؤشر الأوروبي القياسي إلى أدنى مستوياته في أسبوعين الخميس بعدما أثارت الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب على واردات السيارات 25 % حالة من التوتر، وذلك قبل الموعد المحدد في الثاني من أبريل لفرض رسوم جمركية مضادة على شركاء تجاريين للولايات المتحدة.

وعلى صعيد منفصل أظهر استطلاع أن ثقة المستهلكين في ألمانيا مستقرة بشكل عام قبل بداية أبريل مع وجود تركيز على الادخار، مما يبرز حالة عدم اليقين بين الأسر.

وانخفض سهم دويتشه بنك 2.7 % بعد أن مدد عقد الرئيس التنفيذي كريستيان سوينج، بينما سيغادر نائبه ومسؤول تنفيذي كبير آخر في إطار إعادة هيكلة للإدارة.

وأغلق مؤشر نيكاي الياباني عند أدنى مستوى في أسبوعين في ظل عمليات بيع واسعة، وقادت أسهم شركات صناعة السيارات الخسائر مع تزايد المخاوف من التأثير المحتمل للرسوم الجمركية التي سيفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وخسر نيكاي 680 نقطة، أي 1.8 %، ليغلق عند 37120.33 نقطة ويصل إلى أدنى مستوى له عند الإغلاق منذ 14 مارس.

وقال خبراء اقتصاد إن تداول معظم الأسهم بدون الحق في توزيعات أرباح أدى إلى خسارة المؤشر حوالي 300 نقطة.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.07 % إلى 2757.25 نقطة.

وخسرت أكبر 3 شركات لصناعة السيارات في اليابان، وهي تويوتا وهوندا ونيسان، ما يقرب من ثلاثة تريليونات ين (20 مليار دولار) في ثلاث جلسات.

وأعلن ترامب في وقت سابق من الأسبوع خطته لتطبيق رسوم جمركية بنسبة 25 % على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة اعتباراً من الثالث من أبريل، وعلى أجزاء السيارات اعتباراً من الثالث من مايو.

ويستعد المستثمرون أيضاً لفرض مجموعة من الرسوم الجمركية المضادة بعد أن يكشف ترامب عنها يوم الأربعاء رغم أنه ألمح إلى إمكانية وجود مساحة من المرونة.

وانخفضت كل مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو، وعددها 33، مع تراجع قطاع الوساطة 4.52 % ليكون الأسوأ أداء، وهبط مؤشر النقل 4 %.

