«داو جونز» إلى مستوى قياسي بدعم توقعات خفض الفائدة الأمريكية

سجل مؤشر داو جونز الصناعي مستوى قياسياً جديداً، الجمعة، مدعوماً بصعود أسهم شركة يونايتد هيلث بعد أن رفعت بيركشير هاثاواي حصتها في شركة التأمين الصحي، في حين عززت توقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في سبتمبر المعنويات في السوق.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 248.7 نقطة أو 0.55% خلال التعاملات إلى 45159.91 نقطة قبل أن يقلص مكاسبه إلى 0.22% في وقت لاحق من التداولات، وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 8.8 نقاط أو 0.14% إلى 6477.38 نقطة قبل أن يتحول لاحقاً إلى التراجع منخفضاً 0.18%، بينما انخفض مؤشر ناسداك المجمع 1.3 نقطة أو 0.01% إلى 21709.336 نقاط قبل أن يزيد خسائره إلى 0.36%.

مبيعات التجزئة

وشهدت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة زيادة كبيرة في يوليو، مدعومة بالطلب القوي على السيارات والعروض الترويجية من أمازون ووول مارت، لكن تباطؤ سوق العمل وارتفاع أسعار السلع قد يحدان من نمو إنفاق المستهلكين في الربع الثالث.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.5% الشهر الماضي بعد تعديل بالرفع في بيانات يونيو بواقع 0.9%.

وقد يرجع أحد أسباب زيادة مبيعات التجزئة الشهر الماضي إلى ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية وليس إلى زيادة الكميات.

وقال محللون في «جيه.بي مورجان»، إن الاندفاع لشراء السيارات الكهربائية قبل انتهاء أجل الإعفاءات الضريبية من الحكومة الاتحادية في 30 سبتمبر ساعد على زيادة مبيعات السيارات في يوليو.

وقدمت شركتا «أمازون» و«وول مارت» عروضاً ترويجية الشهر الماضي لجذب المستهلكين المنهكين من التضخم عن طريق خصومات كبيرة على منتجات، من بينها المستلزمات المدرسية.

وارتفعت مبيعات التجزئة، باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية 0.5% الشهر الماضي بعد تعديل بالرفع في بيانات يونيو بواقع 0.8%.

أسعار الواردات

وتعافت أسعار الواردات في الولايات المتحدة في يوليو بدعم من زيادة تكلفة السلع الاستهلاكية في أحدث مؤشر على ارتفاع محتمل للتضخم بسبب الرسوم الجمركية.

وأشارت بيانات لمكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية إلى أن أسعار الواردات ارتفعت 0.4% الشهر الماضي بعد تعديل بالخفض للنسبة في يونيو إلى تراجع بنسبة 0.1%.

وفي 12 شهراً حتى يوليو، انخفضت أسعار الواردات 0.2% بعد انخفاضها 0.5% في يونيو.

وأظهرت بيانات أسعار المنتجين الخميس ارتفاعاً في أسعار السلع، باستبعاد أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة، ما عزز توقعات خبراء الاقتصاد بأن التضخم في أسعار المستهلكين سيتسارع في الأشهر المقبلة رغم التأثير المتوسط حتى الآن للرسوم الجمركية.

استقرار أوروبي

واستقرت الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات الجمعة، لكنها حققت مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع متابعة الأسواق تطورات السياسة التجارية الأمريكية، وجهود واشنطن لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأنهى مؤشر «ستوكس يوروب 600» التعاملات مستقراً عند 553 نقطة، ليحافظ على مكاسب أسبوعية بنسبة 1.18%.

وفي حين تراجع مؤشر «فوتسي» البريطاني 0.42% إلى 9138 نقطة، استقر «داكس» الألماني عند 24359 نقطة، فيما ارتفع «كاك» الفرنسي بنسبة 0.67% إلى 7923 نقطة.