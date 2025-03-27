أداء ضعيف للأسهم الأوروبية قبل تطبيق «رسوم ترامب»

شهدت الأسهم الأوروبية أداء ضعيفاً أمس، مع إحجام المستثمرين عن القيام بمراهنات كبيرة، انتظاراً لوضوح الصورة قبل جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.

ولم يسجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تغيراً قوياً خلال التداولات، وارتفعت أسهم الطاقة 0.8 في المئة، مع وصول أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع. وسجلت القطاعات قليلة المخاطر، مثل الرعاية الصحية والاتصالات، أداء ضعيفاً.

وارتفع سهم ميديا فور يوروب واحداً في المئة، بعد أن نقلت رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن مجموعة القنوات التلفزيونية، التي تسيطر عليها عائلة برلسكوني الإيطالية، دعت إلى اجتماع لمجلس الإدارة، لمراجعة عرض محتمل لشراء نظيرتها الألمانية بروزيبن سات.1، التي ارتفع سهمها 3.9 في المئة.

وأظهرت أحدث البيانات انخفاضاً غير متوقع في ثقة المستهلك الفرنسي في مارس. ولم يشهد المؤشر كاك 40 الفرنسي تغيراً يذكر.

غير أن المؤشر ستوكس 600 يتجه إلى تسجيل أفضل أداء فصلي له في عامين، بدعم من الآمال في أن تحفز حزمة مالية غير مسبوقة في ألمانيا، النمو في أكبر اقتصاد بالمنطقة.

وتحسن الإقبال على المخاطرة على مستوى العالم في وقت سابق من الأسبوع، مع إشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى نهج أكثر تحفظاً في السياسة التجارية قبل الثاني من أبريل، وهو الموعد الذي من المقرر أن تدخل فيه رسوم جمركية مضادة واسعة حيز التنفيذ.

اليابان

صعد المؤشر نيكاي الياباني، مع تشبث المستثمرين بآمال في أن يتعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرسوم الجمركية بمرونة أكبر مما كان متوقعاً في السابق، عندما يعلن عن مزيد من الرسوم مطلع الأسبوع المقبل.

وأنهى نيكاي المعاملات مرتفعاً 0.7 في المئة، إلى 38027.29 نقطة، مسجلاً مكاسب لليوم الثاني على التوالي. وصعد في وقت سابق من الجلسة أعلى بقليل من واحد في المئة، ليلامس أعلى مستوى يومي خلال شهر، عند 38220.69 نقطة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.6 في المئة، إلى 2812.89 نقطة.

وتبنت أطراف السوق وجهة نظر أكثر تفاؤلاً، بعد أن قال ترامب يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية على السيارات قادمة قريباً، لكنه أشار إلى أنه لن يفرض جميع الرسوم التي هدد بتطبيقها في الأسبوع المقبل، وأن بعض الدول قد تحصل على إعفاءات.

وأنهت مؤشرات وول ستريت الثلاثة الرئيسة المعاملات على ارتفاع، الثلاثاء، وإن كان بنسب صغيرة، في دفعة لمعنويات المستثمرين.

وواصلت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات مكاسبها في معاملات المساء، لتوفر دعماً للمؤشر نيكاي، إذ زاد سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات صناعة الرقائق 1.6 في المئة، في حين ارتفع سهم مجموعة سوفت بنك التي تركز على الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي 1.4 في المئة. وارتفع سهم أدفانتست المتخصصة في صناعة معدات اختبار الرقائق 0.6 في المئة.

وانخفض الين الياباني بعض الشيء إلى 150.57 مقابل الدولار، ما وفر دعماً لأسهم شركات السيارات وغيرها من شركات التصدير. وعوّض سهم تويوتا موتور خسائره، وأنهى المعاملات مرتفعاً 0.2 في المئة. وقلص سهم هوندا موتور خسائره لينخفض بنسبة 0.7 في المئة.

وقفز سهم نينتيندو 5.3 في المئة، وأصبح أحد أعلى الأسهم ربحاً من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكاي، وزاد سهم مجموعة سوني 2.3 في المئة. كما ارتفع سهم فاست ريتيلنج مالكة سلسلة متاجر يونيكلو 1.5 في المئة.