نيكاي الياباني يصعد مسجلاً مكاسب لليوم الثاني على التوالي

صعد المؤشر نيكاي الياباني اليوم الأربعاء، مع تشبث المستثمرين بآمال في أن يتعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرسوم الجمركية بمرونة أكبر مما كان متوقعا في السابق عندما يعلن عن مزيد من الرسوم مطلع الأسبوع المقبل.

وأنهى نيكاي المعاملات مرتفعا 0.7 بالمئة إلى 38027.29 نقطة، مسجلا مكاسب لليوم الثاني على التوالي. وصعد في وقت سابق من الجلسة أعلى بقليل من واحد بالمئة ليلامس أعلى مستوى يومي خلال شهر عند 38220.69 نقطة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 بالمئة إلى 2812.89 نقطة.

وتبنت أطراف السوق وجهة نظر أكثر تفاؤلا بعد أن قال ترامب يوم الاثنين إن الرسوم الجمركية على السيارات قادمة قريبا، لكنه أشار إلى أنه لن يفرض جميع الرسوم التي هدد بتطبيقها في الأسبوع المقبل وأن بعض الدول قد تحصل على إعفاءات.

وأنهت مؤشرات وول ستريت الثلاثة الرئيسية المعاملات على ارتفاع أمس الثلاثاء، وإن كان بنسب صغيرة، في دفعة لمعنويات المستثمرين.

وواصلت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات مكاسبها في معاملات المساء لتوفر دعما للمؤشر نيكاي، إذ زاد سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات صناعة الرقائق 1.6 بالمئة، في حين ارتفع سهم مجموعة سوفت بنك التي تركز على الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي 1.4 بالمئة.

وارتفع سهم أدفانتست المتخصصة في صناعة معدات اختبار الرقائق 0.6 بالمئة.

وانخفض الين الياباني بعض الشيء إلى 150.57 مقابل الدولار مما وفر دعما لأسهم شركات السيارات وغيرها من شركات التصدير. وعوّض سهم تويوتا موتور خسائره وأنهى المعاملات مرتفعا 0.2 بالمئة. وقلص سهم هوندا موتور خسائره لينخفض بنسبة 0.7 بالمئة.

وقفز سهم نينتيندو 5.3 بالمئة وأصبح أحد أعلى الأسهم ربحا من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكاي، وزاد سهم مجموعة سوني 2.3 بالمئة.

كما ارتفع سهم فاست ريتيلنج مالكة سلسلة متاجر يونيكلو 1.5 بالمئة.