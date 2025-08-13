تفاؤل بقرب خفض الفائدة الأمريكية ينعش الأسهم العالمية



سيطرت حالة من الإيجابية على مؤشرات الأسهم العالمية الأربعاء، وسط تفاؤل المستثمرين بقرب بدء خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بعد صدور بيانات الثلاثاء تشير إلى السيطرة على التضخم، ومع قول وزير الخزانة الأمريكي إن هناك «فرصة جيدة» لخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، وحومت أسهم أوروبا قرب أعلى مستوى في أسبوعين، بينما سجلت مؤشرات بورصة وول ستريت وبورصة طوكيو مستويات قياسية.

وفي أمريكا ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية، وسجل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مستويات قياسية، مدعومين بتفاؤل متزايد بإمكان استئناف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) دورة تيسير السياسة النقدية الشهر المقبل.

وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز الصناعي 112.9 نقطة، أو 0.25%، إلى 44571.53 نقطة، وارتفع ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 16.9 نقطة، أو 0.26%، إلى 6462.67 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 82.6 نقطة، أو 0.38%، إلى 21764.548 نقطة.

مكاسب أوروبية

وارتفعت الأسهم الأوروبية بدفعة من مكاسب قوية حققتها أسهم شركات رعاية صحية كبرى وشركات التكنولوجيا بفضل توقعات شبه مؤكدة بخفض مجلس الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 0.5%، وسجل قطاع الرعاية الصحية الأوروبي أفضل أداء بارتفاع 1.6%، وحقق المؤشر الفرعي بذلك مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي، وهي أطول سلسلة منذ أواخر مايو. وصعد سهم جينماب 3.8%، وباير 3.2%.

وتعافى قطاع أسهم شركات التكنولوجيا من أدنى مستوى في 3 أشهر سجله في الجلسة السابقة.

وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) أن الأسواق تتوقع حالياً خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل.

أرقام الوظائف

وقال إريك شيفر، المدير التنفيذي في شركة باتريارك أورجنيزيشن للاستثمار الخاص: إن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول «سيتأثر بالأساس بأرقام الوظائف والتضخم. إذا لم يكن (الخفض) في سبتمبر فسنراه بعد ذلك بقليل، لأن هناك حجة للخفض في تلك المرحلة».

وارتفع مؤشر داكس الألماني 0.7% بعد أن سجل تراجعات لثلاث جلسات. وتراجع التضخم في ألمانيا إلى 1.8% في يوليو، ما أكد ما أظهرته بيانات أولية من أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال شيفر إن الأسهم الأوروبية تستفيد من دفعة تشهدها الأسهم في الولايات المتحدة، حيث وصل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى ارتفاع قياسي اليوم الأربعاء.

وخسر مؤشر قطاع الفضاء والدفاع الأوروبي الأوسع نطاقاً مكاسب حققها في وقت سابق وأغلق على استقرار.

وارتفع سهم شركة رينك الألمانية 2% بعد أن أعلنت تسجيل إيرادات في الربع الثاني أفضل من المتوقع بدفعة من زيادة الإنفاق الدفاعي في أوروبا.

وسجل سهم شركة جلانبيا المنتجة للمكملات الغذائية أفضل أداء على المؤشر ستوكس 600، إذ قفز 15.8% بعد أن زادت الشركة من توقعاتها لأرباح العام بأكمله.

لكن سهم شركة بيزلي البريطانية للتأمين هوى 12.3% في أسوأ أداء يومي يشهده منذ سبتمبر 2020، وسجل بذلك أسوأ أداء على المؤشر بعد أن قلصت الشركة توقعاتها السنوية للنمو.

قفزة يابانية

وتجاوز مؤشر نيكاي الياباني مستوى 43 ألف نقطة للمرة الأولى، في حين قفز مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً أيضاً لأعلى مستوى على الإطلاق.

وارتفع نيكاي بما يصل إلى 1.7% ليلامس مستوى لم يبلغه من قبل عند 43451.46 قبل أن ينهي اليوم عند مستوى قياسي بلغ 43274.67، وبذلك رفع مكاسبه إلى 7.4% منذ الرابع من أغسطس.

وتقدم مؤشر توبكس 1.2% ليبلغ مستوى قياسياً عند 3103.31 نقاط، قبل أن ينهي الجلسة عند 3091.91 نقطة، محققاً مكاسب للجلسة السادسة على التوالي أيضاً.

ومن بين الأسهم المتداولة على مؤشر نيكاي البالغ عددها 225، ارتفع 151 سهماً مقابل تراجع 74. وقفز سهم شركة رينيساس للإلكترونيات المصنعة للرقائق سبعة بالمئة تقريباً، وارتفع سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 5.4%، وزاد سهم مجموعة سوني 3.5%. واستمر موسم الأرباح القوي في تعزيز الارتفاعات الكبيرة لبعض الأسهم، إذ قفز سهم شركة يوكوهاما للإطارات 8.3% ليكون أكبر الرابحين على نيكاي.

وكسب سهم أسيكس للملابس الرياضية 18% تقريباً بعد نتائج مالية إيجابية للشركة ليكون أفضل أسهم توبكس أداءً.